蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎6日無預警發聲明表示，已開除元老級員工蘿拉（林沛蓁），但內容僅提及對方有不法行為，並未說明具體原因。事隔多天，他再度專心工作，老婆二伯11日則脫口提到「前幾週的一場重擊」，瞬間引發粉絲猜測是否是蘿拉一事。

▲二伯坦言前幾週遇到「一場重擊」。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯先是在Instagram限時動態上傳前陣子和蔡阿嘎在南韓濟州島散心的合照，「回憶不完的濟州島，大概是我的心還在旅行吧。」

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▲二伯先PO出日前和蔡阿嘎出遊的開心照。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



接著，二伯PO出專心用電腦處理工作的照片，「現實是，前幾週的一場重擊，讓好多待辦事項被延宕」，提醒自己還有好多事必須面對，包括個人品牌的種種事宜，「現在還沒有個頭緒我怎麼睡得著。」

▲二伯還有很多工作要處理，根本睡不著。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



事實上，關於前員工蘿拉，蔡阿嘎6日僅表示對方的不法行為嚴重違反公司政策和工作規則，「業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情」，導致公司遭受重大損失，決定終止雙方的勞雇關係，現已委託律師處理後續所有法律程序，正在等待結果當中。

▲蘿拉（中）已被蔡阿嘎開除。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）