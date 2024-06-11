Ozone首度攻蛋邁入倒數！　驚喜曝光重磅喜訊

▲ Ozone推出新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone將在8月3日首次登上台北小巨蛋舞台，今（11日) 驚喜釋出演唱會加油曲《Speed Reload》，邀請金曲獎最佳作詞人葛大為老師量身打造，以演唱會「加油曲」為主題，結合「遊戲」裡默契配合的精神概念，描寫出Ozone六位成員在遊戲中戰鬥時，彼此都是可以相互支援、共同闖關的好隊友。

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▲▼ Ozone經常一起玩手遊。（圖／索尼音樂提供）



首次演唱歌曲開頭的子翔分享：「在經過上一次的高音震撼教育之後，在〈Speed Reload〉很快就抓到進歌的力量。」得以順利迅速地錄製完成。團內的饒舌擔當哲言在錄製副歌時一度卡關，在不斷練習後終於抓到唱高音的訣竅，「只要頭跟脖子不要做太多的延伸，就能把副歌的力道唱得穿透又直接，也不會因為用力過度而失去穩定度。」

不僅歌曲概念源自於遊戲，歌名也是手機遊戲中的用語，而私底下Ozone也經常在空檔時間一起玩手遊，佳辰表示：「每當自己覺得孤單時，總能在遊戲中被團員間此起彼落的吆喝聲接住，當下就會覺得自己不是一個人。」文廷也透露：「最喜歡歌曲裡有很多大家一起喊聲的部分，就像是遊戲裡遠距離的進攻角色，在關鍵時刻不斷為大家補充彈藥、支援隊友，有一種互相打氣給予彼此力量的氛圍，只要大家一同並肩而行，就好像什麼事都能迎刃而解！」

隊長祖安則認為：「團體一路走來都是彼此相互幫助、扶持，培養出超好的默契，透過這首歌來表達Ozone的團隊精神真的是再適合不過，完成這首歌的同時就像是帶著團員們闖過一關又一關，團隊向心力也更加堅固。」

