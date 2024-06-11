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艾蜜莉亞克拉克腦出血「留損傷後遺症」！認怕被開除：以為不能再演戲

記者黃皓瑋／綜合報導

37歲的英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），因飾演影集《冰與火之歌：權力遊戲》中的「龍后」而暴紅，不過她近年透露其實在影集拍攝期間，自己因腦動脈瘤動過2次手術，也因為腦出血而留下腦損傷的後遺症。她日前受訪分享了當時術後復工的心境，坦言自己很怕被開除，也曾想過「寧可死在直播上」。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局劇照。（圖／HBO提供）

▲艾蜜莉亞克拉克在拍攝《冰與火之歌：權力遊戲》期間，曾發生腦出血。（圖／資料照／HBO提供）

艾蜜莉亞克拉克2011年時因腦動脈瘤破裂，被緊急送醫手術，2013年時又因另一處腦動脈瘤變大，而進行開顱手術去除，她也證實早在2011年時，她就因為腦出血而造成腦損傷，直呼自己是「極少數的倖存者」。據外媒《Big Issue》報導，她日前受訪談到首次復工時的心境，坦言當時感到非常不安，一度悲觀地認為自己無法再演戲了。

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▲▼艾蜜莉亞克拉克。（圖／HBO提供、翻攝自IG／emilia_clarke）

▲艾蜜莉亞克拉克坦言曾一度認為無法再演戲。（圖／翻攝自IG／emilia_clarke）

艾蜜莉亞克拉克表示，她的腦動脈瘤破裂時，正值第一季拍攝結束，第二季即將開拍的階段，她在術後幾週就重新上工。她透露腦損傷造成她的自我意識改變，「不安全感一夕間增加4倍」，讓她很害怕自己會被踢出演員陣容中，她也坦言自己當時很擔心腦動脈瘤再度破裂，一度心想：「如果我要死了，我寧願死在現場直播上。」所幸她後來恢復狀況良好，演藝事業也大獲成功，讓她直呼彷彿因此「獲得了超能力」。

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艾蜜莉亞克拉克, Emilia Clarke, 冰與火之歌：權力遊戲

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