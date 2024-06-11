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Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

記者田暐瑋／綜合報導

藝人篠崎泫擁有甜美外型，近日因為認愛直播主Toyz（劉偉建），一舉一動都備受關注。近日她在節目中大跳火辣熱舞，吸引大批網友按讚，有人半開玩笑留言提議要將表演影片傳給Toyz觀看，她也大方回應，被認為是在放閃示愛Toyz。

▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

篠崎泫近日上節目表演展現舞蹈才能，穿著背心和超短熱褲，一下扭腰擺臀朝鏡頭親吻，一下趴在地板上開腿熱舞，性感指數爆表，她透露每次錄影都「剛好」是最速成班組，這次是前2天才學完舞步，前一天與老師排走位，隔天就直接錄影，「相對來說這次還算時間充裕了，以往好幾次都更倉促）希望下次幸運一些，可以多些時間練習+練習動作。」

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▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

片段上傳至社群媒體後，迅速獲得網友一致好評，紛紛留言讚賞。有趣的是，有網友提出將這段影片傳給篠崎泫男友Toyz欣賞，篠崎泫也幽默回答：「說到要做到！」對戀情已不避諱。儘管篠崎泫跳舞看起來一派輕鬆，但坦言這次的表演是一項挑戰，尤其是一些地板動作感到格外吃力，在排練過程中多次受傷，肢體疼痛不已，還出現大片瘀青，但她還是堅持完成所有動作。

▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

▲篠崎泫開腿熱舞。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

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篠崎泫, Toyz

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