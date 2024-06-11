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世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

記者田暐瑋／綜合報導

先前一名東海男畢業生被一群正妹包圍，紅色布條寫著「姊姊們愛你」，正妹姊姊們引發暴動。如今又有一名世新大學的畢業生的3位姊姊替弟弟製作紅布條慶祝畢業，而這3位姊姊的顏值更是逆天，被起底大姊是歌手，三姊是數位新聞主播，令網友直呼超羨慕：「請問還有缺弟弟嗎？」

▲世新畢業生被3親姊包圍。（圖／翻攝自IG）

▲世新畢業生被3親姊包圍。（圖／翻攝自IG）

世新大學這名男大生高紹宇因為看到先前東海男有姊姊做紅布條慶祝畢業的新聞，在家庭群組感傷抱怨，姊姊們聽了有求必應，立刻如法炮製300公分的超長紅布條，寫有「高紹宇畢業快樂！以後靠你養了加油！姊姊們愛你～」並將照片PO出，3個姊姊的高顏值立刻引發網友關注，IG也全被搜出，大姊高以馨（原藝名孫羽希）其實是一名歌手，2014年發過專輯，曾參加選秀節目《我要當歌手》及《金牌麥克風》。

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▲世新畢業生被3親姊包圍。（圖／翻攝自IG）

▲世新畢業生被3親姊包圍。（圖／翻攝自IG）

▲世新畢業生被3親姊包圍。（圖／翻攝自IG）

不只如此，三姊高采葳是東森數位新聞主播，IG有近3萬人追蹤，高紹宇笑說其實自己沒有參加真正的畢業典禮，「不然我估計現場自稱是我姐夫的人可能比應屆畢業生還多。」照片曝光後引來大批網友朝聖，「被全校羨慕真好」、「欸你姊姊們太扯了吧」、「原來是傳說中幸福的弟弟」。

▲高家3姊妹。（圖／翻攝自IG）

▲高以馨。（圖／翻攝自shiakaosun IG）

▲高家3姊妹。（圖／翻攝自IG）

▲高采葳。（圖／翻攝自victoria0829_ IG）

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