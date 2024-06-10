瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber瑀熙是實況主出身，在各大社群都擁有大票粉絲，她於今年3月底閃電宣佈結婚，10日晚間公佈懷孕的喜訊。瑀熙也坦言，自己因為是難受孕的體質，整整備孕了一年才迎來好消息，紀錄影片引網友感動直說「太恭喜了」。

▲瑀熙在今年3月宣佈結婚。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙10日在社群上傳一支短片，內容分享了她備孕一年來的感想。她透露，自己從去年就開始為當媽媽做準備，沒想到半年都沒有動靜，後來才被醫生告知子宮內膜過薄，天生就比他人難受孕，「聽到這個消息，對我來說真的是晴天霹靂，從來沒想過這件事會發生在我身上。」但她還是選擇積極面對。

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▲瑀熙曾經備孕半年都無消無息，才知體質難受孕。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，自己一直在認真調養身體，連不愛的運動都努力在維持，「這過程中，有好多次，多到我已經數不清了，看著總是一條線的驗孕棒，從一開始抱著期待，到後來變成絕望。」

然而皇天不負苦心人，瑀熙終於在不久前成功懷孕，「永遠不會忘記第一次聽到你心跳聲的那一天，是我這輩子最快樂的瞬間。這一刻，我只想把我最好的全部留給你，也希望之後你可以快樂健康地長大。」她也透露孩子的乳名叫「小布」。

▲瑀熙分享懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙說，雖然這件事情是很私人的事，但一想到可能有人和自己的情況類似，便希望能藉由自己的經驗給對方一些力量和信心，「從備孕到懷孕，這條路上真的太艱辛，好幾個夜晚，不知道我是怎麼度過的…很感謝沒有輕言放棄的自己，也感謝我的老公跟家人們。」