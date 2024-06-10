ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber瑀熙是實況主出身，在各大社群都擁有大票粉絲，她於今年3月底閃電宣佈結婚，10日晚間公佈懷孕的喜訊。瑀熙也坦言，自己因為是難受孕的體質，整整備孕了一年才迎來好消息，紀錄影片引網友感動直說「太恭喜了」。

▲▼瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙在今年3月宣佈結婚。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙10日在社群上傳一支短片，內容分享了她備孕一年來的感想。她透露，自己從去年就開始為當媽媽做準備，沒想到半年都沒有動靜，後來才被醫生告知子宮內膜過薄，天生就比他人難受孕，「聽到這個消息，對我來說真的是晴天霹靂，從來沒想過這件事會發生在我身上。」但她還是選擇積極面對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙曾經備孕半年都無消無息，才知體質難受孕。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，自己一直在認真調養身體，連不愛的運動都努力在維持，「這過程中，有好多次，多到我已經數不清了，看著總是一條線的驗孕棒，從一開始抱著期待，到後來變成絕望。」

然而皇天不負苦心人，瑀熙終於在不久前成功懷孕，「永遠不會忘記第一次聽到你心跳聲的那一天，是我這輩子最快樂的瞬間。這一刻，我只想把我最好的全部留給你，也希望之後你可以快樂健康地長大。」她也透露孩子的乳名叫「小布」。

▲▼瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙分享懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙說，雖然這件事情是很私人的事，但一想到可能有人和自己的情況類似，便希望能藉由自己的經驗給對方一些力量和信心，「從備孕到懷孕，這條路上真的太艱辛，好幾個夜晚，不知道我是怎麼度過的…很感謝沒有輕言放棄的自己，也感謝我的老公跟家人們。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑀熙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你
  2. EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告
  3. 戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光
  4. 汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎
  5. 艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕
  6. 胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了
  7. 小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉
  8. 2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了
  9. 《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我
  10. 解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366