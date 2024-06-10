汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

記者劉宛欣／綜合報導

大陸餐飲名人汪小菲偶爾會透過直播帶貨，販售自家品牌「麻六記」的相關商品，每每直播總吸引大批網友湧入支持。近日，他在直播時全程躺在躺椅上，還在臉上蓋了一頂草帽，一旁有女性員工幫忙搧風，怎料他今天卻出面澄清，指出躺著直播帶貨的人是他的員工不是他，但由於該員工刻意打扮成與汪小菲神似的穿著造型，因此讓許多人誤會，令他相當憤怒。

▲汪小菲躺播引發話題。（圖／翻攝自微博）

汪小菲10日開直播與網友互動，提起員工用他的直播帳號「躺播」的事，他相當生氣，氣得表示「扣一草帽、戴個墨鏡，（加上）那一女的，幹嘛呢這是？用我的號！有病啊！」他接著解釋「我直播弘揚的是正能量，哪有這樣躺著的？天天躺著還煽扇子，什麼年代了！不好好幹活，他們傳達是什麼能量？」對於員工用未經他同意的形式直播感到憤怒。

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▲汪小菲澄清躺播的不是自己而是員工。（圖／翻攝自微博）

此前，汪小菲的的帳號開啟直播，點進去可以看到一男子躺在躺椅上搖晃、吹著冷氣，一旁女助理拿著扇子搧風，背景音樂還放著〈探清水河〉，整體看起來相當愜意，全程一句話沒有說，網友紛紛下單躺椅，被不少人笑稱是名符其實的「躺著賺」。