ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

記者劉宛欣／綜合報導

大陸餐飲名人汪小菲偶爾會透過直播帶貨，販售自家品牌「麻六記」的相關商品，每每直播總吸引大批網友湧入支持。近日，他在直播時全程躺在躺椅上，還在臉上蓋了一頂草帽，一旁有女性員工幫忙搧風，怎料他今天卻出面澄清，指出躺著直播帶貨的人是他的員工不是他，但由於該員工刻意打扮成與汪小菲神似的穿著造型，因此讓許多人誤會，令他相當憤怒。

▲汪小菲澄清躺播的不是自己而是員工。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲躺播引發話題。（圖／翻攝自微博）

汪小菲10日開直播與網友互動，提起員工用他的直播帳號「躺播」的事，他相當生氣，氣得表示「扣一草帽、戴個墨鏡，（加上）那一女的，幹嘛呢這是？用我的號！有病啊！」他接著解釋「我直播弘揚的是正能量，哪有這樣躺著的？天天躺著還煽扇子，什麼年代了！不好好幹活，他們傳達是什麼能量？」對於員工用未經他同意的形式直播感到憤怒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪小菲澄清躺播的不是自己而是員工。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲澄清躺播的不是自己而是員工。（圖／翻攝自微博）

此前，汪小菲的的帳號開啟直播，點進去可以看到一男子躺在躺椅上搖晃、吹著冷氣，一旁女助理拿著扇子搧風，背景音樂還放著〈探清水河〉，整體看起來相當愜意，全程一句話沒有說，網友紛紛下單躺椅，被不少人笑稱是名符其實的「躺著賺」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

推薦閱讀

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪小菲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎
  2. 艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕
  3. 胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了
  4. 小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉
  5. 2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了
  6. 《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我
  7. 解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩
  8. 韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生
  9. 鳳小岳曬8歲兒子腹肌！　站旁邊當對比…網：你家魔鬼訓練營？
  10. 蘇宗怡為工作犬發聲！見「毛小孩罹癌」飼主扛經濟重擔哽咽：百感交集

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366