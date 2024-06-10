記者田暐瑋／綜合報導

南韓新生代嘻哈女團「YOUNG POSSE」2023年底曾來台參加新北歡樂耶誕城演唱會，人氣持續攀升。最近網上卻流傳一段影片，原PO指出成員先惠和延靜在網路節目中，遭2名男主持人性騷擾，不僅在握手時被緊握不放，還被索要手機號碼、開黃腔，甚至要求她們唱出低俗歌詞，引發議論，但另有網友解釋真相，認為是故意造謠。

▲韓女團YOUNG POSSE。（圖／翻攝自YOUNG POSSE X）



微博熱搜榜近日出現「新女團成員上節目被開黃腔」的關鍵字，YOUNG POSSE上嘻哈YTR「beautifulnerd（뷰티풀너드）」的網路節目，其中一名男主持在打招呼時，緊緊握住團員的手不放，經紀人勸阻也無效，接著還主動要電話，2名團員已沒有手機為由拒絕，之後在示範歌詞時，更唱出了許多低俗不堪的字眼，要求女孩們跟唱。

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▲韓女團遭男主持性騷，被指是惡意剪輯造謠。（圖／翻攝自微博）



這段影片在網路上引起了熱烈討論，許多網友對主持人的行為感到憤怒，紛紛湧入beautifulnerd的IG洗版，要求對女孩們道歉，但另有網友解釋，這個節目其實是情境喜劇，2名男主持的角色設定原本就是愛開黃腔的無能rapper，故意調戲女團的橋段也是劇本內容，現實中2名主持人其實很有禮貌，直指該影片遭到惡意剪輯，「一切都是設定啊設定！！為什麽不標出處亂造謠？」

▲韓女團遭男主持性騷，被指是惡意剪輯造謠。（圖／翻攝自微博）