王小帥捲「胡波離世爭議」發聲了！親揭北影評審換人內幕：意外但尊重

記者黃皓瑋／綜合報導

台北電影節日前公布「國際新導演競賽」評審團主席，將由大陸名導王小帥出任，不料他卻被指控與已故導演胡波之死有關，在網路上引發爭議，北影則在昨（9日）宣布取消對王小帥的邀請。王小帥昨晚也透過微博發聲，直言該指控是對他的造謠與汙衊，也強調北影取消邀約與相關爭議沒有關係。

▲王小帥對北影評審邀請取消做出回應。（圖／資料照／台北電影節提供）



王小帥曾先後於柏林影展銀熊獎，獲得「評審團大獎」及「最佳劇本獎」，在影壇享有極高的聲譽。2018年他擔任監製的《大象席地而坐》，在金馬獎獲得3項大獎，不過他卻遭人指控對該片導演胡波打壓、言語暴力，並導致年僅29歲的胡波輕生離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因胡波離世，《大象席地而坐》金馬獎由家人領取。（圖／攝影中心攝）



隨著北影的評審名單公開，過去的相關爭議再度被翻出，王小帥昨晚在微博發佈聲明，坦言對於邀請被撤回感到意外，不過尊重官方的決定。他也直言對網路上有關此事的「不實猜測」相當憤怒，坦言一直以來之所以拒絕回應相關事件，是因為「不願見到他（胡波）身後依然紛紛擾擾」，他也透露當時將《大象席地而坐》的全部版權，贈與了胡波的父母，但對他的不實指控與人身攻擊仍不斷出現。

王小帥也在聲明中澄清，北影撤回對他的評審邀請，與胡波的事件沒有關係：「台北電影節一向保護導演，邀請我本意也是為了促進兩岸電影交流，絕無可能僅因無端猜忌和舉報而取消邀請。」並祝福台北電影節順利舉行。

▲王小帥聲明。（圖／翻攝自微博／導演王小帥）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995