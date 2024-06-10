ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王小帥捲「胡波離世爭議」發聲了！親揭北影評審換人內幕：意外但尊重

記者黃皓瑋／綜合報導

台北電影節日前公布「國際新導演競賽」評審團主席，將由大陸名導王小帥出任，不料他卻被指控與已故導演胡波之死有關，在網路上引發爭議，北影則在昨（9日）宣布取消對王小帥的邀請。王小帥昨晚也透過微博發聲，直言該指控是對他的造謠與汙衊，也強調北影取消邀約與相關爭議沒有關係。

▲▼王小帥出席台北電影節《地久天長》首映會。（圖／台北電影節提供）

▲王小帥對北影評審邀請取消做出回應。（圖／資料照／台北電影節提供）

王小帥曾先後於柏林影展銀熊獎，獲得「評審團大獎」及「最佳劇本獎」，在影壇享有極高的聲譽。2018年他擔任監製的《大象席地而坐》，在金馬獎獲得3項大獎，不過他卻遭人指控對該片導演胡波打壓、言語暴力，並導致年僅29歲的胡波輕生離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 第55屆金馬獎最佳改編劇本,胡波,大象席地而坐 。（圖／攝影中心攝）

▲因胡波離世，《大象席地而坐》金馬獎由家人領取。（圖／攝影中心攝）

隨著北影的評審名單公開，過去的相關爭議再度被翻出，王小帥昨晚在微博發佈聲明，坦言對於邀請被撤回感到意外，不過尊重官方的決定。他也直言對網路上有關此事的「不實猜測」相當憤怒，坦言一直以來之所以拒絕回應相關事件，是因為「不願見到他（胡波）身後依然紛紛擾擾」，他也透露當時將《大象席地而坐》的全部版權，贈與了胡波的父母，但對他的不實指控與人身攻擊仍不斷出現。

王小帥也在聲明中澄清，北影撤回對他的評審邀請，與胡波的事件沒有關係：「台北電影節一向保護導演，邀請我本意也是為了促進兩岸電影交流，絕無可能僅因無端猜忌和舉報而取消邀請。」並祝福台北電影節順利舉行。

▲▼王小帥。（圖／翻攝自微博、北影提供）

▲王小帥聲明。（圖／翻攝自微博／導演王小帥）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

推薦閱讀

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王小帥, 胡波, 台北電影節

讀者迴響

最新新聞更多

  1. GMA35 H Party開趴倒數！　客語金曲入圍者齊聚嗨唱
  2. 麋先生端午突宣布「重磅喜訊」　歌迷一聽暴動：等12年了
  3. 52歲品冠認了身體出變化！　「1部位」嚴重衰退：小孩也傻眼
  4. 倪雅倫帶女兒飛韓國看Seventeen演唱會！　曝超丟臉插曲「粉絲全在看」
  5. 翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到
  6. 連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士
  7. 白敬亭、宋軼《長風渡》定情　網幫取小孩名「白居軼」
  8. 女星手遭愛犬咬出洞「地上大片血跡」驚悚照曝！　心碎：我是不好的主人
  9. 王以路女兒得知爸媽會比自己早走！　竟喊「要死全家一起死」督促媽健康
  10. 迪麗熱巴化身「最美黑天鵝」！　低胸辣露北半球...湧百萬人朝聖

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366