周興哲久違曝光重磅喜訊！　力邀「1神級大咖」合作超狂

▲周興哲推出新歌《青春要用幾行詩來寫》。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

周興哲日前一舉入圍本屆金曲最佳作曲人獎，昨（8日）推出睽違已久新作《青春要用幾行詩來寫》，首度邀請兩屆金曲最佳作詞方文山填詞、金曲最佳單曲製作人陳君豪操刀製作，方文山還特別為歌曲親筆為文，寫下創作文案，讓周興哲一看超級喜歡，直說：「根本是一首短詩。」

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▲▼周興哲對於和方文山合作感到榮幸。（圖／星空飛騰提供）



周興哲表示：「跟方文山老師首次合作，是一件很榮幸的事情。」提到以前聽很多他的作品，「是一位很厲害的大師，這次跟他合作中國風的曲風，我覺得他的詞非常的有畫面，又非常有深度，當時一拿到時，就深深感動了我，也相信一定會感動我所有的小興星。」

此外，Eric在昨晚蘇州站的首場，特別為全場小興星首唱了這首新歌，他分享：「第一次在發歌時，就站上了大舞台演唱，真的很興奮，因為這算是分享音樂最直接、也最快的方式。」開心說在蘇州站首唱《青春要用幾行詩來寫》，「讓我有心跳加速的感覺，很開心跟我的小興星面對面分享新歌，真的是很難得的體驗！」

他在出道即將屆滿10年之際，以寫給情歌天后梁靜茹的《大人》入圍「金曲35」最佳作曲人獎，讓他喜出望外，「我就是一個作曲的人，能得到這個肯定，非常感謝金曲獎！」但他抱持平常心，一如平常把自己工作做到最完美，除了希望可以獲得評審的肯定，更希望做出更好的音樂跟大家分享。

