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致敬黃仁勳！董事長樂團穿皮衣開唱　揪人「多人運動」

▲▼董事長樂團參與北流卡夫卡音樂會系列活動。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲董事長樂團參與北流卡夫卡音樂會系列活動。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

記者翁子涵／台北報導

北流卡夫卡音樂會系列活動「啉北卡好」，以相約好友在北流卡夫卡輕鬆聽音樂為出發點，6月8日週六晚上首發演出卡司邀請董事長樂團，他們霸氣請歌迷喝第一杯酒，這也是近年來少有近距離直接與粉絲互動的演出，董事長樂團說：「回歸玩團初心最好的方式就是現場零距離演出！」董事長樂團穿著衣開唱向黃仁勳致敬，大讚他對台灣經濟觀光帶來的助益，也說黃仁勳說一句台語可以幫台語推波助瀾的效應很強。

▲▼董事長樂團和歌迷同歡。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

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▲▼董事長樂團和歌迷同歡。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲▼董事長樂團參與北流卡夫卡音樂會系列活動。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

認識董事長樂團的歌迷都知道，他們不少作品都是「喝」出來的，例如經典歌曲《山地醉拳》，意識到身體健康需要照顧，吉董率先加入馬拉松健身行列，只是當初也是誤打誤撞，原來吉董最初衝著邊喝邊跑而報名馬拉松，沒想到迷糊個性報成三鐵賽事，就這樣開啟馬拉松、半馬、全馬與超鐵人生，體會到運動好處後也開始推坑身邊的團員們與朋友，目前更是組織「董事長跑團」，團員們也從排斥抗拒到今年11月將全員(包含技師們)一起參與馬拉松賽事，大夥笑稱：「我們好像一直以來都從事多人運動。」

吉董表示當年若沒有選擇音樂，現在應該會是運動員，畢竟小時候不愛念書卻對任何運動都容易上手，現正攻讀師大台灣語文學系博士班的他與團員對於推廣母語創作不遺餘力，除了使用母語創作，貝斯手鈞董在去年也首度推出教授母語創作課程，邀請金曲作詞家武雄老師、金鐘得主金曲入圍的邵大倫等人授課，一開班就獲得好評，瞬間報名額滿，今年即將在6月中開放課程報名。
 

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