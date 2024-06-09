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法蘭西斯柯波拉捲性騷！遭控親吻「上空女演員」回應了：沒有不尊重

記者黃皓瑋／綜合報導

現年85歲的奧斯卡名導法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola），曾執導《教父》系列、《現代啟示錄》等經典作品，在影壇享有崇高地位，不過近期卻出現了有關於他的性騷擾爆料，指控他在片場試圖親吻上身赤裸的女演員。對此他本人也做出回應，強調自己「沒有不尊重她們」。

▲《教父》導演法蘭西斯柯波拉電影風格（圖／達志影像）

▲法蘭西斯柯波拉近期捲入性騷擾風波（圖／達志影像）

法蘭西斯柯波拉睽違9年的新作《大都會》（Megalopolis），上個月在坎城影展首映，他自曝花了近40年的時間來創作該片的劇本，引發影迷期盼。不過與此同時，他卻也被指控在《大都會》片場做出不當行為，包含在拍攝一段夜店狂歡戲碼時，以「讓演員放鬆心情」為由，親吻了上半身赤裸的女演員。

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據外媒《Variety》報導，法蘭西斯柯波拉近期受訪，親自回應此事，他坦言自己的個性「很害羞」，不是一個會透過肢體接觸來表達情感的人，他也透露母親曾對他說：「向女性主動示好，表示你不尊重她。」強調自己「當然沒有不尊重她們」。

▲《教父》導演法蘭西斯柯波拉電影風格（圖／達志影像）

▲法蘭西斯柯波拉親自回應性騷擾疑雲（圖／達志影像）

另一方面，《大都會》的執行製作人達倫德梅特（Darren Demetre），先前也出面回應性騷擾指控。他坦言導演確實曾有禮貌性地親吻演員的臉頰，不過並沒有人表示不舒服，並且在整個拍攝過程中，也沒有收到過任何有關於性騷擾的投訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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