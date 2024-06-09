記者田暐瑋／綜合報導

港星文頌男於2023年被診斷出患有尤文氏肉瘤，這是一種罕見的癌症，迫使他暫時離開演藝圈進行治療，儘管已接受了5輪化療，卻未能達到預期的治療效果，隨後又完成了28次放療，目前正在等待治療結果，坦言過程痛不欲生，「想大聲喊救命！」只希望能盡快康復，與母親一起去旅行。

▲文頌男罹患罕癌。（圖／翻攝自文頌男IG）



文頌男最初因為腰痛前往醫院求診，原本以為只是椎間盤突出的普通問題，進一步的檢查卻發現骨盆腔中有一個腫瘤壓迫神經，且大小竟達6公分，經過切片化驗後確認為罕見癌症－尤文氏肉瘤，化療帶來的副作用非常嚴重，不僅頭髮和眉毛全部掉光，還必須依靠止痛藥和嗎啡來緩解劇烈的下肢和骨盆痛，化療痛苦更是難以忍受，「到了一半的時候，我已經痛得忍不住了，開始呻吟，差點大聲喊救命……」

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▲文頌男罹患罕癌。（圖／翻攝自文頌男IG）



完成放療後，文頌男已經痛到全身顫抖，經歷多次化療後，腫瘤卻持續增大，醫生只好改採電療方式，「我非常害怕，感覺死亡越來越近，而且可能死得非常痛苦。因為我的下肢和盆骨附近的痛楚在增加，痛到連嗎啡都無法緩解，身體不自覺地抽搐，某些部位已經變得麻木，甚至排泄也出現了問題，這使我覺得自己活得一點尊嚴都沒有。」