謝京穎低胸婚紗美炸！張書偉「深吻24秒」狂抖：沒結過婚

記成許逸群／台北報導

藝人謝京穎去年底與張書偉登記結婚，兩人今（9日）於台北萬豪酒店舉辦婚禮，席開36桌，整場婚禮花費約300萬元。新人在婚禮前先與媒體朋友見面，不過一登場時，張書偉明顯相當緊張，他自嘲說：「沒結過婚。」謝京穎則是俐落大方地化身「最美新娘」，兩人也害羞地在鏡頭前深吻24秒，羨煞眾人。

▲張書偉與謝京穎婚禮 。（圖／記者李毓康攝）

藝人張書偉與謝京穎於2023年拍攝民視八點檔《市井豪門》正式交往，並於12月登記結婚，兩人也在9日在萬豪酒店，席開36桌，藝人Energy坤達、蕭景鴻、Toro、葉乃文都到齊，也預計合體表演。演藝圈的藝人好友陳美鳳、葉歡、楊貴媚、王彩樺等人也都到場獻上祝福。

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▲▼張書偉與謝京穎婚禮 。（圖／記者李毓康攝）

謝京穎表示非常感謝公司以及《愛的榮耀》劇組，八點檔如火如荼拍攝，還讓她在周六可以好好休息，做婚禮的最後準備，劇組也因此休假讓大家可以來參加婚禮，讓她很感恩及感謝，這一次在籌備婚禮的過程，也很感謝先生張書偉，雖然他也是工作到最後一刻，但兩人還是有滿滿的討論。

謝京穎透露，雖然自己不是家裡第一位嫁出去的女兒，但因為她很小就離開家裡到台北讀書，所以對爸媽來說仍是相當感動。張書偉表示，上禮拜彩排時，看到謝京穎的爸爸牽著她走時有泛淚，「爸爸他一定很捨不得，但他願意相信我，我一定不會讓你們失望的！」

特別的是，他們心目中的夢幻婚禮，從婚紗禮服到婚禮佈置、喜餅、捧花與小禮物等，每一個都是他們親自去做功課而決定的。其中，謝京穎甚至親手為300份喜糖寫了300份祝福小卡，且每份內容都不同，張書偉笑說：「我只要負責簽名就好！這種老婆哪裡找！」