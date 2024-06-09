瘋傳王思聰回應「不要來我這發酒瘋」　本人IG限動曬超跑到貨！

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸女偶像黃一鳴曾參賽選秀節目《青春有你》打開知名度，2023年坦承未婚生女，近日聲稱孩子的爸爸是王思聰，引發各界關注。陸網瘋傳一則王思聰PO文「不要借著酒勁來我這發酒瘋」，但是被質疑是假帳號。

▲黃一鳴未婚生女，近日爆出孩子生父是王思聰。（圖／翻攝自微博）

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陸網瘋傳署名王思聰的X帳號發文，內容寫道：「Wsc？不清楚，不要藉著酒勁來我這發酒瘋，該幹嘛幹嘛去。」並將此言論視為否認是孩子的爸。但是隨即有網友指出，該則貼文是假帳號，不是本尊。

▲陸網瘋傳王思聰回應。（圖／翻攝自微博）

王思聰是大陸前首富王健林的獨生子，過去常透過微博關注時事，並回應娛樂圈八卦，但是2022年發文不滿防疫政策，提及「奴性」兩字，帳號遭到禁言封殺，4000萬粉絲追蹤帳號一夕消失。他仍擁有IG、X帳號，從貼文動態顯示人在日本，更有人截圖IG限動，照片是一輛藍色的布加迪（Bugatti）跑車，加上文字寫「到貨了」，表明這輛車可能是剛剛到達的新品，同時打卡原宿表參道，這是日本著名的購物商圈，現在該則限動現在已經刪除。

▲王思聰微博帳號被禁言封殺。（圖／翻攝自微博）



▲王思聰IG限動曬超跑到貨日本。（圖／翻攝自微博）

網友湧入王思聰IG留言「黃一鳴說跟你有個孩子真假的」、「什麽時候回國啊 聰哥」、「黃一鳴說你不給撫養費，還把她拉黑了，真的假的」、「你有娃了」、「校長，黃一鳴的那個孩子是你的嗎」。