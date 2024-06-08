寫信給孫安佐挨批「剝奪拒絕權」！　翁達瑞列2點澄清：我有分寸

記者劉宛欣／綜合報導

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）5日以「給孫安佐的一封公開信」，來作為800多字的開頭，並解釋其實是想給所有類似處境的年輕人，孫安佐在兩天後以截圖配上單字「Fine」來回應。翁達瑞的信雖然獲得廣大好評，但仍有部分人持不一樣的意見，其中一名諮商師便在貼文下方給予提醒「可能剝奪拒絕的權利」。

▲翁達瑞寫了一封公開信給孫安佐。（圖／記者黃國霖攝、翻攝翁達瑞臉書）

諮商師「小鱷魚的諮商小教室」在翁達瑞的貼文底下留言「請容我逆風提醒一下，如果本意是鼓勵，對於目前正在承受輿論壓力的對象來說，即便是正面鼓勵的話，也比較適合私信給他」，他並不認同翁達瑞用公開信喊話的方式，並補充道「因為我們沒辦法確定這樣的訊息對當事人來說，是會感受到被鼓勵，還是可能會有其他的解讀，公開信有可能會剝奪案主拒絕的權利」。

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▲翁達瑞與諮商師的留言對話。（圖／翻攝翁達瑞臉書）

翁達瑞在被專業諮商師提醒後，也馬上留言表達感激，並解釋「我是有分寸的人」，之所以會用公開信的方式有兩個理由，首先「這件事本是公開事件，而且是當事人主動公開，否則我也無從得知」，再來就是「這封信不只針對孫安佐，也適用處在類似情境的年輕人」，他表示自己寫信出自於善意，寫在私人臉書帳號，並沒有藉此營利，也沒有要用聲量換取金錢的意圖，並反過來提醒該諮商師網路上有很多對孫安佐惡意的嘲諷，直言「我覺得你應該要去關切這些人的貼文」。