ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

寫信給孫安佐挨批「剝奪拒絕權」！　翁達瑞列2點澄清：我有分寸

記者劉宛欣／綜合報導

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）5日以「給孫安佐的一封公開信」，來作為800多字的開頭，並解釋其實是想給所有類似處境的年輕人，孫安佐在兩天後以截圖配上單字「Fine」來回應。翁達瑞的信雖然獲得廣大好評，但仍有部分人持不一樣的意見，其中一名諮商師便在貼文下方給予提醒「可能剝奪拒絕的權利」。

▲翁達瑞寫了一封公開信給孫安佐。（圖／記者黃國霖攝、翻攝翁達瑞臉書）

▲翁達瑞寫了一封公開信給孫安佐。（圖／記者黃國霖攝、翻攝翁達瑞臉書）

諮商師「小鱷魚的諮商小教室」在翁達瑞的貼文底下留言「請容我逆風提醒一下，如果本意是鼓勵，對於目前正在承受輿論壓力的對象來說，即便是正面鼓勵的話，也比較適合私信給他」，他並不認同翁達瑞用公開信喊話的方式，並補充道「因為我們沒辦法確定這樣的訊息對當事人來說，是會感受到被鼓勵，還是可能會有其他的解讀，公開信有可能會剝奪案主拒絕的權利」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翁達瑞寫了一封公開信給孫安佐。（圖／記者黃國霖攝、翻攝翁達瑞臉書）

▲翁達瑞與諮商師的留言對話。（圖／翻攝翁達瑞臉書）

翁達瑞在被專業諮商師提醒後，也馬上留言表達感激，並解釋「我是有分寸的人」，之所以會用公開信的方式有兩個理由，首先「這件事本是公開事件，而且是當事人主動公開，否則我也無從得知」，再來就是「這封信不只針對孫安佐，也適用處在類似情境的年輕人」，他表示自己寫信出自於善意，寫在私人臉書帳號，並沒有藉此營利，也沒有要用聲量換取金錢的意圖，並反過來提醒該諮商師網路上有很多對孫安佐惡意的嘲諷，直言「我覺得你應該要去關切這些人的貼文」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

推薦閱讀

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐, 翁達瑞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／千人舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭滿臉淚：是我的禮物
  2. YTR尼克岳父住院「收病危通知」！　忍淚苦求：希望奇蹟會發生
  3. Tank演出一半「突中斷1分鐘」！　超大咖「金曲歌王」助陣全場炸了
  4. 黃嘉千曝「已核發保護令」：感謝司法的幫助！　夏克立須遠離住所
  5. Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」
  6. 宋承炫結婚甜吻嬌妻！FTISLAND日本公演缺席　鄭容和、郭東延到了
  7. 李多慧「蕾絲蒙眼」應援挨酸情色！　直球回應首編舞心聲
  8. 沒有踩誰！「aespa合體NewJeans」熱舞片吸圍觀　網笑：房時爀最害怕的組合
  9. 陳芳語和解黃豪平後再同框！　曬合照笑了：今天沒有吵架
  10. 琵琶女神宣布「我是職業Uber司機」！　路考3次才過：我真的做到了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366