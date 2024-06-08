陳芳語和解黃豪平後再同框！　曬合照笑了：今天沒有吵架

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃豪平、陳芳語過去曾在節目《全明星辯論會》中發生衝突，後來有透過直播大和解，最近2人分別擔任校園演唱會的主持人及表演歌手，事後也在社群分享合照，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚。

▲黃豪平在IG分享與陳芳語的合照。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

透過黃豪平在IG秀出的照片可見到，他和陳芳語站在1幅藍色圖案的背景前面，其中黃豪平身穿米色外套、內搭白色上衣，看起來輕鬆且休閒。他對鏡頭高舉左手、右手擺出搞怪俏皮的姿勢，露出燦爛笑容。陳芳語則身穿白色背心、頭戴毛絨帽，整體造型可愛又俏皮。她對鏡頭舉起雙手，擺出類似舞蹈的姿勢，嘴唇微微撅起，表情充滿趣味，展現十足的個性。

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▲陳芳語在IG轉發與黃豪平的合照。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

黃豪平與陳芳語在照片中的互動自然且親密，從他們的動作和表情可以看出，他們在一起很放鬆，彼此間充滿默契，甚至透過畫面就能受到2人互動的趣味和活力。為此，黃豪平在合照留下「是不是讓你想到什麼？#好好說話 #相愛相殺 #黑白大戰」的註解，陳芳語事後也將貼文轉發到IG限動，幽默表示：「我們今天沒有吵架。」並附上3個哭笑不得的表情符號。