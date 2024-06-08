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直擊／邊佑錫「起床鈴聲」太犯規！低音砲霸氣：不起床要搔癢癢囉

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫8日在台大體育館舉辦「Summer Letter」亞洲巡迴見面會台北站，他初次與眾多台灣郵筒（官方粉絲名稱）見面，難掩緊張心情，仍希望可以帶給觀眾滿滿的美好回憶，活動流程足見他的用心，除了有求必應，還不時在台上四處走動，讓粉絲捕捉他的帥氣面貌，場上，被問及可以錄製起床音檔嗎？他秒答應以深沈的磁性聲音喊著「再不起床要搔癢癢囉」，千名觀眾融化。

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫與粉絲互動頻頻。（圖／讀者提供）

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

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邊佑錫為了2場見面會卯足全力，準備眾多環節，公開自己的身高、臉圍、手的大小，分別是189公分到190公分、18公分、21公分，超完美的模特兒比例，全場掀起陣陣驚呼聲，現場他也大分分享身材維持秘訣，「我有一直持續在運動」，只是當聽到台下大喊「給我們看」，他幽默地用中文回答「沒有」。

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲邊佑錫埋進沙發。（圖／讀者提供）

過去是模特兒的他，現場秀一段走伸展台，還在舞台上演「換裝秀」，直接衝進黑色布幕後，當場換上另一套服裝，身高有189公分的他，長手臂還不時超過布幕，引起觀眾滿滿的遐想，現場尖叫聲不間斷。爆笑的是，他在換衣期間被問及平時會穿可愛風格的服裝嗎？他先是堅決表示「我不穿可愛的服裝」，沒想到下一秒，他以庫洛魔法使小櫻的裙子現身，還套上白手套，拿著魔法杖現身，全場笑出來。

▲▼直擊／邊佑錫「起床鈴聲」太犯規！低音砲霸氣：不起床要搔癢癢囉。（圖／讀者提供）

▲▼邊佑錫穿成庫洛魔法使小櫻服裝現身。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／邊佑錫「起床鈴聲」太犯規！低音砲霸氣：不起床要搔癢癢囉。（圖／讀者提供）

邊佑錫為了逗笑粉絲放下型男包袱，還穿著庫洛魔法使小櫻的服裝走台步，期間被翅膀卡到，當再回到舞台時，不忘華麗地轉一圈，並現場放送所有人拍照，為了紀念歷史性一刻，他還當場抽3名粉絲上台，親切詢問「我可以跟你拍照嗎」，他表示要珍藏見面會上的一切回憶，於是拿出自己的手機與每位被抽中的觀眾合照。

▲▼邊佑錫為粉絲錄製起床鈴聲。（圖／記者李毓康攝）

▲邊佑錫為粉絲錄製起床鈴聲。（圖／記者李毓康攝）

見面會進行到問答環節，邊佑錫被要求可以錄製起床鈴聲嗎？他先測試了一下麥克風，接著以磁性嗓音說著「起床，快點起床，再不起床，我要搔癢癢囉」，使用犯規撩妹技能，觀眾再度融化。

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