丟丟妹認愛大6歲髮型師！吵架不溝通遭嗆「壁虎」為男友改2壞習慣

▲丟丟妹坦言年輕時比較容易有「戀愛腦」，但現在理智許多。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

丟丟妹2023年與前夫離婚，今年初認愛大6歲髮型師男友Tommy。日前她接受時報周刊CTWANT專訪分享自身的愛情觀，透露媽媽最怕她「戀愛腦」，丟丟妹自招年輕時「愛到卡慘死」，不顧家人反對，最終以離婚收場，現在的她依舊認為感情是兩個人的事，但她自嘲因為有小孩，比較有理智，不會再像以前一樣。

丟丟妹直言自己擇偶不在意另一半的財力，但她會選擇做事積極、孝順的對象，爸媽則注重男生和小孩相處氛圍，以及對她好不好。丟丟妹也說，因為媽媽的地雷是「錢」，所以看到丟丟妹對身邊的人慷慨大方，總是擔任買單的角色，會心疼女兒吃虧，「他們眼中可能覺得我傻，我笨，我被騙。其實我也滿精明的，但我會覺得一段感情沒有誰對誰錯」。

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她也認為自己收入高於一般人，「如果你是要專心來吃我，我也感覺得到，但我覺得有捨才有得，我多付出多一點，不會要求你給我多少回報，說不定有一天我有困難，是不是別人會在我困難時拉我一把、給我機會？」

今年2月，丟丟妹帶著大6歲的美髮師男友Tommy現身媒體餐敘，大方公開戀情，她透露雙方交往之前，已先向彼此坦誠過去情史，有了更深入的了解才決定交往。丟丟妹不諱言男友過去情史豐富，不過交往期間，原本沒有下廚習慣的Tommy，為了丟丟妹洗手作羹湯，為的就是改變她每天僅吃一餐的壞習慣；她笑認2人相處有點靈魂對調，Tommy心細容易發現她的情緒不對勁，也比較有儀式感，而丟丟妹則是不太浪漫，也不愛保養，有時直播完累倒了，Tommy還會「大仁哥」上身，幫她卸妝、拔隱形眼鏡，相當體貼。

▲丟丟妹年初驚喜帶著剛交往的男友Tommy現身媒體餐敘。（圖／穩達娛樂行銷提供）

丟丟妹也分享這段戀情，出去吃飯幾乎都是Tommy買單，「不會刻意去分這頓誰付」。2人交往約半年，男方不時會抱怨她不夠小女人，但丟丟妹不生氣，她也透露自己私下不愛生氣，就連吵架時也默不作聲，曾被Tommy嗆是壁虎，她解釋：「我是從北部回台中才變這樣個性，因為2個人如果硬碰硬，那是不是會有爭執？」丟丟妹也認為，對方會提出疑問，代表已經產生不信任，「還要拿證據證明自己，為什麼人要這麼累？我只要沒做錯什麼就好」。

▲以前愛到了就不顧家人反對，最後以離婚收場，但丟丟妹現在仍覺得感情就是兩個人的事。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

▲因為收入高於一般人，所以丟丟妹對分邊人出手大方，幾乎都擔任買單的角色。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

即便事後Tommy想再溝通，丟丟妹仍不願講開，好在就算有不愉快的事情反覆發生，Tommy也會自我調整心態，「他會說算了啦，我當作妳年紀小、不懂事！」對丟丟妹相當呵護。而目前2人也見過彼此家長，除夕時Tommy還有和丟丟妹回家，和她家人一起打牌，互動自然融洽。

▲丟丟妹工作起來如拚命三郎，也不會喊累。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲和Tommy交往後，丟丟妹改善三餐不正常的習慣，Tommy看不慣丟丟妹不愛保養，也常幫她護膚，還會幫忙拔隱形眼鏡。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）



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