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獨家／邊佑錫昨直奔台大體育館！為粉絲彩排整晚　親民揮手到最後

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男神邊佑錫於6日提前抵達台北，為了週末的見面會準備。他的行程非公開，7日接受完台灣媒體訪問後，晚間馬上前往台大體育館彩排，所到之處都是粉絲，他雖無法收下禮物，但態度親切雙手合十婉拒，就連上車以前都不忘再度回頭，作風親民，而他在台大體育館彩排整晚後，晚上近11點才離開會場，同樣非常親切地不斷打招呼。

▲▼訪問／張基龍、南柱赫紅了「剩他沒紅」　邊佑錫高EQ：會成功有原因。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫7日接受完訪問後直奔台大體育館彩排。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫6日抵台後，先是去品嚐了火鍋美食，並於7日在飯店接受訪問，只是他的飯店早已在網路上被曝光，大廳有不少零星的歌迷在等待，雖然他無法收下禮物，但看到粉絲被擋下後還是不斷地回頭致意，並直到上車前，他都不斷地在揮手打招呼。

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▲▼ 獨家／邊佑錫直奔台大體育館！為了粉絲彩排整晚　親民揮手到最後。（圖／粉絲授權提供）

▲▼邊佑錫7日晚間直奔台大體育館彩排，看到粉絲送禮被擋後，雙手合十表達歉意。（圖／粉絲授權提供）

▲▼ 獨家／邊佑錫直奔台大體育館！為了粉絲彩排整晚　親民揮手到最後。（圖／粉絲授權提供）

7日直到晚間，他直奔台大體育館彩排，花了近4小時在練習，《ETtoday》訪問到一名在外等待下班路的粉絲，她笑喊「大家都在現場互虧，以為他要開演唱會」，期間還有多位路人經過湊熱鬧，由於台大體育館晚上會有很多長輩去運動，還有多位阿姨運動完經過驚呼「是那個背著什麼跑的那個嗎」，停下腳步跟著一起等待邊佑錫下班。

▲▼ 獨家／邊佑錫近為了粉絲彩排整晚　親民揮手到最後。（圖／粉絲授權提供）

▲▼邊佑錫為了粉絲彩排整晚，後來返回飯店。（圖／粉絲授權提供）

▲▼ 獨家／邊佑錫直奔台大體育館！為了粉絲彩排整晚　親民揮手到最後。（圖／粉絲授權提供）

邊佑錫見面會台北站是他出道以來首場見面會，對於他來說，格外有意義，6日受訪時，被問到人氣實感，他也驚訝地表示「現在我人在台北（辦見面會）這事件」，很意外《背著善宰跑》紅到海外，感謝粉絲的支持，而他8日兩場見面會完售，黃牛票炒到天價，人氣相當驚人。

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