蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

記者劉宛欣／綜合報導

「YouTuber界長青樹」蔡阿嘎6日無預警宣布已經開除資深老員工蘿拉，內容提及對方有不法行為，但未具體告知詳細內情，引發各界猜測。他7日晚間透過Instagram發文記錄日常，有感而發直言「人要心存善念就會有好事發生」，被不少粉絲猜測是對於這兩天的風波抒發心情，紛紛湧入他的貼文底下送上加油打氣的留言。

▲蔡阿嘎近日發布重大聲明，與老員工蘿拉切割。（圖／翻攝蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎7日晚間透過Instagram曬出騎機車去買金紙與線香準備端午節拜拜的認證照片，照片中可以看到他戴著安全帽，對著鏡頭比讚，內文透露金紙店的老闆一看到他就稱讚「同學你很年輕耶，你會拜嗎？」，讓現年已經40歲的他受寵若驚，告知對方自己的真實年齡後，老闆再度驚呼「我以為你是20幾歲的大學生！」

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▲蔡阿嘎發文引發聯想。（圖／翻攝蔡阿嘎Instagram）

被稱讚看起來年輕的蔡阿嘎相當開心，有感而發地說「人啊！果然還是要抱持善良、心存善念，就會有好事發生！」網友則紛紛留言祝福「為什麼嘎哥發文明明是笑的，我卻莫名覺得心酸的，希望你們都能好好的」、「拍拍 一定很難過，但是你們都很棒，要加油」，也有人猜測「這是話裡有話嗎」、「最後一句好噹」。