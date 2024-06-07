姚淳耀舊地重遊 心碎回憶　林予晞被逼問前任不哭反笑

記者葉文正／台北報導

旅遊實境節目《演員們的旅行》本趟由姚淳耀代班，搭檔林予晞一起主持，兩人帶著此趟新旅伴張柏謙前往馬來西亞怡保挑戰各種旅行清單，曾經在客語劇《茶金》飾演過茶農一角的張柏謙，首次以演員的身分參與節目，也因怡保擁有豐富的客家文化，精通國語、客語、英語並自稱「客家二哥」的張柏謙順勢成了得力的旅行小幫手！

▲張柏謙(左起)、林予晞、姚淳耀共遊馬來西亞。。（圖／《青春期影視》提供）

節目中，張柏謙表示遠遠看到一道辛辣的料理，林予晞則開玩笑：「我以為你是說遠遠的看到我很辣」反應迅速的張柏謙立刻表演慾上身，直呼辣的是林予晞，讓林予晞瞬間被逗樂，並大讚：「這演技好！我喜歡！」旅行才剛啟程就笑料百出。

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▲三人暢遊馬來西亞。（圖／《青春期影視》提供）



張柏謙、林予晞與姚淳耀三人體驗「走一遍跟前任去過的地方」之旅行清單，張柏謙問起林予晞：「妳會從上一段被分手的關係當中，去尋找問題嗎？」林予晞不假思索地笑說：「一定不是我的問題啊！」她補充：「我不會糾結，因為如果一直想著以前的事，好像會更難遇到全新的對象跟篇章，但我也是分手之後，會把跟前任去過的地方都走過一次，將這些地點添增新的回憶」此舉令姚淳耀相當佩服，他表示：「我會想辦法讓它忘記，畢竟會觸景傷情」三人首次在這趟旅行大聊各自的感情觀，相當精彩。

▲三人一路上不斷有火花。（圖／《青春期影視》提供）



旅途中，張柏謙分享：「說到『喜歡的反面不是恨，而是毫不在乎』就好比跟另一半吵架的態度，決定了他愛你的程度，當他不想吵了，就是不在乎了」此語讓林予晞感嘆：「你這是警世名言耶！這麼一說，下次吵架時就不會那麼煩了，反而是愛的表現」此時姚淳耀調皮表示：「這樣會讓對方會錯意哦！」三人首次合體不斷擦出新火花。