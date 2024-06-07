王淨冤親債主找上門：好恨啊！　《鬼才》耍廢「從頭尷尬到腳」

記者蕭采薇／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》，由《返校》導演徐漢強執導，當年首部電影創下全台2.6億票房佳績，至今仍是台灣驚悚電影的票房紀錄保持者。這次《鬼才之道》卡司陳柏霖、張榕容、王淨，每個人都跟徐漢強導演有非常深的淵源，說是「冤親債主」也不為過。

▲《鬼才之道》可以再次跟徐漢強導演合作電影，對王淨（右）來說是安全感十足。（圖／牽猴子提供）

男主角陳柏霖十多年前就注意到徐漢強，原本要合作一部殺手懸疑類型電影。兩人一拍即合，劇本都差點要完成時，無奈最後緣分未到，電影無疾而終。陳柏霖始終覺得很遺憾沒跟徐漢強合作到，陳柏霖說：「不會覺得漢強欠我一部片，但他是我非常想要合作的導演，可以跟他拍一部片就像是願望清單有達成，所以當《鬼才》來了，就是緣分來了，不管這中間花了多少時間，非常值得。」

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認識很久的兩人終於第一次一起拍戲，陳柏霖說：「實際工作起來依然很有默契，因為我們的觀影品味很像，也都很喜歡一些惡趣味的東西，常常會有共同的話題跟語言，每次導演講戲時舉例不同電影、電視劇的角色或情境，都能大概知道是什麼感覺。」

▲《鬼才之道》（左起）百白、陳柏霖、王淨。（圖／牽猴子提供）

在拍攝現場，陳柏霖形容徐漢強導演是天才型的指導風格，不只能挑戰演員的表演極限，也擁有清楚的邏輯讓演員可以放心的交給他，陳柏霖說：「蠻爽的合作方式！我做到導演想要的鏡頭可以再來玩幾個自由發揮。」

陳柏霖這次飾演厲鬼經紀人Makoto，人稱「兜哥」的他可說是人設大改造，在角色執行上，陳柏霖花了很大的力氣：「Makoto是一個沒在聽別人講話的人，自顧自的講個不停，台詞超級多，要黏鬍子講話，常常講著鬍子就掉了笑場，我的笑場次數應該是全部演員最多的。」陳柏霖也補充：「喜劇真的要絕對的專注和融入，節奏與時機非常重要，不容易。」

▲陳柏霖飾演的厲鬼經紀人Makoto要黏鬍子講話，常常講著鬍子就掉了笑場。（圖／牽猴子提供）

徐漢強導演另一個「冤親債主」是他的大學學妹張榕容，張榕容從國中時期就開始表演之路，大學時期以電影《一年之初》展露頭角，之後更以《渺渺》、《陽陽》等電影在各個國際影展大放光彩，同時2008年擔任徐漢強的短片《匿名遊戲》女主角，徐漢強也因《匿名遊戲》獲獎無數。

沒想到兩人再次合作就相隔了十幾年，張榕容說：「其實我在等漢強什麼時候找我！開玩笑的啦！這些年我們偶爾有聯絡，但都跟拍片無關緊要，一直到他問我有一個女鬼角色想找我，當下滿意外的，但是聽完覺得很好玩也很有趣，而且他還是很了解我。」

▲《鬼才之道》張榕容（左）在拍攝期間深受過敏所困，右為眼肉芽。（圖／牽猴子提供）

張榕容飾演的凱薩琳一角，在拍攝本片期間，張榕容深受過敏所困，又因為都是日夜顛倒的夜戲，每天拍片前，都要先去看醫生打針，中醫水藥天天喝，敬業十足。

飾演菜鳥鬼同學的王淨，從電影《返校》就跟徐漢強建立革命情感，這次在《鬼才之道》必須詮釋毫無才華的廢物新人，全身充滿尷尬感，王淨說：「從頭尷尬到腳，我就是一個時不時對於週遭感到無比尷尬的人。」

▲《鬼才之道》（左起）王淨、陳柏霖、張榕容。（圖／牽猴子提供）

可以再次跟徐漢強合作第二部電影，對她來說是安全感十足，其中情緒比較重的戲讓她印象很深刻，王淨說：「現場會透過和漢強聊天的方式，因為彼此了解，所以在引導情緒這方面會相對快一些。」她也提到這次拍攝難度高的不是動作場面，而是許多時候必須拋開「I」型人格的那一面，王淨說：「我每次說『好恨啊！』都是筋疲力竭的！」

另一個亮點是加入曾以《江湖無難事》榮獲台北電影獎最佳女配角獎的姚以緹，飾演新生代女鬼天后「潔西卡」，力抗張榕容與王淨。姚以緹超強眼紅色小洋裝，搭配短髮大紅口紅，一出場就非常吸睛。

▲姚以緹飾演新生代女鬼天后「潔西卡」。（圖／牽猴子提供）

姚以緹說：「一知道拿到潔西卡這個角色超興奮，而且開鏡第一天就是我登場的戲，潔西卡一個反派，但又不能被討厭，講話要有點賤卻又要有點可愛，超級難！」究竟新的鬼后是凱薩琳還是潔西卡還是菜鳥鬼同學？《鬼才之道》8月7日全台陽間戲院見。