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李玟逝世11個月「遺作即將公開」！　二姊曝背後涵義：7年前就準備

記者蔡宜芳／綜合報導

華語天后李玟（CoCo）在去年7月離世，享年48歲。15日是她出道30周年的日子，她的二姊李思林近日受訪透露，將在李玟位於武漢的墓園舉辦銅像揭幕儀式，接下來還會推出一首李玟的遺作歌曲。

▲▼李玟中元節入夢抱化妝師訴苦「不想離開」。（圖／翻攝自Instagram／cocolee）

▲李玟在去年7月離世。（圖／翻攝自Instagram／cocolee）

根據《香港01》報導，李思林透露，李玟在生前就計劃要翻唱老歌，並特地找人幫忙將愛歌〈When Will I See You Again〉改編成中文版，取名為〈珍惜今天〉。李思林說，李玟每次在演唱會的尾聲都會演唱〈When Will I See You Again〉，因為妹妹認為台上與台下的落差感很大，希望能以感人的歌曲做結尾，不過，在李玟過世後，自己一直不敢再聽這首歌。

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▲李思林認為將李玟AI復活作為商業用途是「二度傷害」。（圖／翻攝自臉書／Nancy Lee 李思林）

▲李思林透露將替李玟發行歌曲。（圖／翻攝自臉書／Nancy Lee 李思林）

事實上，李玟在1997年曾與兩個姊姊一起合照〈我的翅膀〉，而此次她留下的遺作〈珍惜今天〉，是時隔27年再和姊姊們合唱，也是留給粉絲的作品。李思林表示，該首歌其實早在2017年就已經完成，連MV都拍好了，目前已與唱片公司商討發行細項。

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