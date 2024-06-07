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孫安佐、孫鵬為何關係破裂？　狄志為解析「教育不一致造成裂痕」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐日前爆出於泰國呼麻後私闖民宅，狄鶯事後出面指出他中邪、被人下蠱，他為此於1日出面開直播指控爸媽的處理方式讓他非常失望，爆料爸爸孫鵬在他的飲用水裡放符水「偷雞摸狗」，目前雖已與媽媽和解，但仍相當不諒解爸爸。對此，資深媒體人狄志為在節目上分析，認為「家裡教育沒有一致性，是很大的裂痕」。

▲狄鶯、孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲孫安佐與爸爸孫鵬鬧翻。（圖／翻攝自狄鶯臉書、孫安佐IG）

狄志為指出狄鶯、孫鵬夫妻倆的教育方式明顯不同，孫鵬相對嚴厲，而這大概源自於孫鵬在眷村接受的教育就是如此，相對而言，狄鶯非常疼愛孫安佐，提到狄鶯以前拍戲時，為了不要離開兒子太多天，會乾脆幫兒子請假，一起帶去拍戲，他無奈表示「因為她不能離開他兒子，她也覺得他兒子一刻都不可以沒有她」，導致家裡的教育方式成為孫鵬管教時，被狄鶯阻止。

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▲狄鶯、孫鵬當街吵架。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄志為認為孫鵬家的教養方式不一。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

狄志為直言「家裡的教養沒有一致性，會是很大的裂痕」，這樣的教養方式如果是小事就罷了，但當年孫安佐在美國揚言在校園發動恐怖攻擊的案子非常大條，狄鶯、孫鵬當時絕對是同心要把孩子帶回來，在管教孩子上，狄志為認為「孫鵬可能想要伸手更多，但他覺得我管他，你也會對我不滿，老婆可能也會唸我，所以我只能又緊又鬆，可能為了你好，那我偷偷地做什麼。」

但孫鵬偷偷做的事，對孫安佐而言可能無法理解，狄志為覺得「孫安佐覺得你直接跟我講，沒必要偷來暗去的，他在直播也講，也是講他爸爸」，目前孫安佐已經與狄鶯和解，但與爸爸之間似乎還存在著外人不了解的衝突與心結，才讓孫安佐如此不理解爸爸。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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