洪百榕女兒上高中！甜美曬自拍「顏值跟不上我媽」　網驚呼：寶妹長大了

記者蕭采薇／台北報導

藝人洪百榕2004年跟宋達民結婚，結婚4年內生下1子1女，2018年又添一兒，40歲成為三寶媽。其中寶妹甜美還很懂事，更是吸引了一票粉絲。寶妹進入青春期後，洪百榕就較少分享女兒的消息，近日寶妹在Threads發出自拍照，並表示：「我完全跟不上我媽媽的顏值。」讓一票網友驚喊：「寶妹妳長這麼大了！」

▲宋達民和洪百榕育有3個孩子，家庭幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園）

寶妹（宋語欣）是藝人洪百榕和宋達民的女兒，容貌甜美、個性活潑，父母自開了臉書後，經常分享她和哥哥、弟弟的成長點滴，因敢秀不怕生，率直形象深獲網友喜愛。

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洪百榕日前分享大兒子「小寶」18歲成年，全家一起為他慶生，以及最小的兒子「寶寶」也即將上小一，不過可能因為女兒近日青春期，洪百榕近些年較少分享女兒「寶妹」的消息，但從全家福照片中，也可見到她已成為亭亭玉立的少女。

▲洪百榕日前分享大兒子「小寶」滿18歲，全家一起為他慶生。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園）

近日寶妹在Threads發出自拍照，並表示：「我完全跟不上我媽媽的顏值。」有網友驚呼：「妳媽媽是洪百榕！那爹地不就達民哥！」、「寶妹走可愛路線，我也是看你長大的阿姨（？）。」寶妹也有禮貌地一一回覆留言，更有人鼓勵她：「寶妹要有自信，滿滿的那種。」也有人告白：「最可愛最漂亮的寶妹長大了。」、「妳長得也很漂亮喔」，讓寶妹害羞回應：「謝謝漂亮姊姊的誇獎。」

▲寶妹已經是少女，貼出自拍自嘲「跟不上媽媽顏值」。（圖／翻攝自Threads）