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喜多川性侵案新進度！投訴人「高達993人」　藤島茱莉景子將辭任3公司代表

記者張筱涵／綜合報導

強尼喜多川生前性侵多人一案爆出後，傑尼斯正式走入歷史，改名後重新出發的「SMILE-UP.」也以最大誠意出面承受並解決。前代表理事即喜多川外甥女的藤島茱莉景子將在不久後辭去3間相關公司的代表職務，993位投訴人的處理進度也曝光。

▲傑尼斯創辦人喜多川逝世。（圖／CFP）

▲強尼喜多川遭數百人控是性侵犯。（圖／CFP）

據日媒《FNN》報導，藤島茱莉景子將辭去「SMILE-UP.」相關3間公司的代表職務。而截至5月31日為止，投訴遭強尼喜多川性侵的受害人共有993位，其中446人達成賠償協議，並已完成423人賠償支付，另外還有126人被判為不屬於賠償對象。

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事實上，藤島茱莉景子於2023年9月辭去事務所社長職務，並宣布將辭去所有相關公司的代表取締役職務，但目前仍擔任三家相關公司的代表。山田CCO解釋說，茱莉目前並未參與公司的經營管理，並透露若近日確定繼任者，她將很快辭去這三家公司的代表職務。

▲傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子鞠躬道歉。（圖／翻攝自推特）

▲藤島茱莉景子將辭去3間公司代表職務。（圖／翻攝自推特）

針對聯合國工作小組上月發布的報告，報告認可了公司在受害者處理方面的努力，但對受害者需自費聘請律師提出了異議，認為這「不可接受」。山田CCO表示，公司已規劃便於受害者申請賠償的制度，不需通過律師才能獲得賠償，賠償金額設置參考了日本一般的裁判案例，相對較高，並包括律師費用和手續費用，認為這在認知上存在差異。

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強尼喜多川, 傑尼斯, 藤島茱莉景子

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