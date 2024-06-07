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《2天1夜》人事大地震！2年前接棒金宣虎　節目證實：羅人友退出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名演員羅人友過去參演《哲仁王后》打開知名度，近來則是與朴敏英合作《和我老公結婚吧》後，深情男主的形象深植人心。他在戲劇、綜藝上都有優良表現，主持的節目《2天1夜》展現出超ㄎㄧㄤ魅力受到很多人喜愛，怎料，加入節目才2年，7日傳來他的下車消息，令粉絲大喊「太傷心了」。

▲▼ 《2天1夜》7日證實羅人友即將退出的消息。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

▲ 《2天1夜》7日證實羅人友即將退出的消息。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

羅人友2022年接下首個綜藝主持節目《2天1夜》，當時爆出金宣虎與女友的糾紛事件，節目組緊急找他接棒救火，可愛又呆萌的表現收服觀眾，收視率一直都有平穩好成績，更有粉絲譽為「現在的組合默契最好」、「很喜歡現在的班底」。

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▲▼ 《2天1夜》人事大地震！2年前接棒金宣虎　節目證實：羅人友退出。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

▲《2天1夜》歷經重重節目危機，仍受到很多觀眾喜愛。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

沒想到，羅人友短短加入2年，韓媒7日驚爆他即將離開節目，稍早電視台KBS對外證實此事，「羅人友因下半年戲劇拍攝檔期的關係，將從節目下車，後續接棒人還未定」，不僅如此，同時傳出該節目製作人李正奎也將一起離開，節目出現人事大異動。

事實上，1994年9月出生的羅人友現年29歲，即將屆滿南韓服兵役年齡，他下半年若拍完戲劇，勢必入伍報到，退出《2天1夜》的決定，有粉絲坦言「沒有太意外」，但還是大呼「好可惜」、「很喜歡他的說」、「我的精神糧食沒了」。

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羅人友, 2天1夜, 金宣虎

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