蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

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蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工蘿拉！　「不法行為影響公司」驚呆網

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎拍片多年，旗下擁有許多員工協助作業，沒想到，他6日突然在社群發出律師函，指出資歷超過十年的資深員工蘿拉有「不法行為」，且嚴重影響公司利益，即日起已將其開除，並委託律師處理後續。

(外送稿用)▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎6日宣佈開除蘿拉。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎6日在社群發出聲明，指出因員工蘿拉（林沛蓁）的不法行為嚴重違反公司政策和工作規則，導致公司遭受重大損失，因此決定終止雙方的勞雇關係。聲明中強調，自此以後，蘿拉已不再是蔡阿嘎工作室的員工，並且與工作室所屬公司間已無任何合作關係，蔡阿嘎工作室也警告：「林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」

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蔡阿嘎的聲明中還提到，蘿拉已向公司坦承自己的行為，蔡阿嘎及團隊在事件發生前並不知情，現已委託律師處理後續所有法律程序，正在等待結果當中。

雖然蔡阿嘎並未詳細提及蘿拉所犯何事，但由於蘿拉是其工作室的資深員工，因此讓網友都驚訝留言「發生什麼事」、「難怪很久沒看見她，太意外」、「很驚訝！蘿拉怎麼了」、「難怪這次員旅沒看到蘿拉」。

▲▼蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

▲蔡阿嘎工作室聲明。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

事實上，蘿拉是許多網友熟悉的面孔，她也在蔡阿嘎工作室任職超過十年。先前，蔡阿嘎曾到她家拍攝開箱影片，當時她因為整個家中都堆滿名牌包和精品，連一顆蠟燭都要3000元，讓老闆蔡阿嘎瞠目結舌，也吸引大票網友圍觀。

【蔡阿嘎工作室聲明】

謹代本所當事人蔡阿嘎工作室聲明如下：

一、因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。今後林沛蓁小姐已不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，並與蔡阿嘎工作室所屬公司間無任何形式之合作關係，林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。

二、關於林沛蓁小姐個人不法行為，業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序，將靜候結果，感謝各界關心。

謹代聲明如上。

萬國法律事務所
陳誌泓律師
賴嘉宜律師

中華民國113年6月6日

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