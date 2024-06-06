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Joeman合體元元跳〈麻辣糖葫蘆〉！　還原洗腦舞步：請學妹吃

記者王靖淳／綜合報導

南韓洗腦歌曲〈麻辣糖葫蘆〉由1位年僅11歲的網紅徐Eve（서이브）推出，最近在網路上帶動一股模仿風潮，就連網紅Joeman也合體女星元元cover，並分享影片寫下「請學妹吃糖葫蘆！」畫面曝光逗樂不少人，吸引網友朝聖按讚，紛紛留言表示2人的互動很可愛。

▲Joeman跳麻辣糖葫蘆。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman和元元一起跳〈麻辣糖葫蘆〉。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

透過Joeman在社群分享的影片畫面可見到，他與元元分別穿著白色的長袖襯衫、胸前打著藍色條紋的領帶、身穿灰色西裝褲以及百褶短裙，完美還原MV中的造型，並模仿歌曲中一開始「學長學妹」的對話，其中Joeman還掏出糖葫蘆餵元元吃，接著2人再隨著節奏狂跳洗腦舞步，畫面相當魔性。

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▲Joeman跳麻辣糖葫蘆。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman分享自己與元元跳〈麻辣糖葫蘆〉的影片。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

影片曝光後，吸引許多網友朝聖貼文，除了按讚之外，也紛紛表示，2人在影片中的表情及動作相當可愛、「好看也想笑」、「我覺得很不錯」、「莫名一直重播」、「不小心看了10遍」，就連網紅阿滴、家寧也都分別寫下「請我吃」、「好可愛唷」的留言。

▲（圖／翻攝自Instagram／joemanwang）

▲Joeman在MV中餵元元吃糖葫蘆。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

事實上，由南韓團體「ASMRZ」演唱的〈晚安大小姐〉先前才在網路上爆紅，當時掀起一股「執事舞」模仿潮，近期快速走紅的〈麻辣糖葫蘆〉，則是憑著魔性的旋律及編舞，在TikTok創下900多萬的觀看次數，成了短影音中最新一波的迷因歌曲。

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網紅, Joeman, 元元

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