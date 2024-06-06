57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

記者蔡琛儀／台北報導

林美秀驚爆罹患血友病！57歲的林美秀近日推出首張個人專輯《Lady Pum Pum》，是今天生日的她最好的禮物，也宛如喜獲麟兒般喜悅；為此瘦身減肥7公斤的她竟因為太操勞，最後竟搞到變成「血友病」發作而住院一周，身體已痊癒的她不改幽默打趣笑說：「算是當成產後做月子休息，當少奶奶，蠻好的！」

▲林美秀罹患後天血友病。（圖／記者屠惠剛攝）

她坦言當初為了發片想要上鏡頭及穿衣服好看而動起減肥念頭，「當時默默去打了『瘦瘦針』，常常一天就只吃一口飯或一碗湯，結果一個月瘦了七公斤！沒想到因為沒有營養，我的血紅素降到2（平常人正常值是12以上），我越來越不舒服，雖然頭暈或是感覺快死掉，但還是撐著，後來瘦下來後自己還嚇一跳，以為我生病了。」

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忍著減肥身體不舒服的她在拍完〈烏貓〉MV後，因為雙腳腫脹久久未消，緊急辦理住院，醫生檢查結果竟是俗稱的「後天血友病」，林美秀解釋說：「以前我的腳就常因為跳舞或運動而腳容易瘀血，進醫院後檢查才發現肌肉放鬆跟血液有很大關係，加上發片壓力太大，身心靈太緊繃，才發現身體出狀況！」

目前身體已經恢復正常的林美秀提醒自己要隨時注意身體狀況，她笑說：「目前有胖回來一點，變75公斤，維持這樣就好了！身體健康最重要！」

最感謝小10歲老公張熙明的細心照顧，「我住院那幾天每天就是固定時間打血包補充血小板、吃飯、睡覺，老公每天都服侍我服侍得好好的，讓我那幾天感覺像在過少奶奶的生活，那也是我人生中嫁給他最幸福的時候！」連在住院時，老公也在旁邊剪MV，「真的很感謝有他在我身旁。」