ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

記者蔡琛儀／台北報導

林美秀驚爆罹患血友病！57歲的林美秀近日推出首張個人專輯《Lady Pum Pum》，是今天生日的她最好的禮物，也宛如喜獲麟兒般喜悅；為此瘦身減肥7公斤的她竟因為太操勞，最後竟搞到變成「血友病」發作而住院一周，身體已痊癒的她不改幽默打趣笑說：「算是當成產後做月子休息，當少奶奶，蠻好的！」

▲▼林美秀首張專輯發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林美秀罹患後天血友病。（圖／記者屠惠剛攝）

她坦言當初為了發片想要上鏡頭及穿衣服好看而動起減肥念頭，「當時默默去打了『瘦瘦針』，常常一天就只吃一口飯或一碗湯，結果一個月瘦了七公斤！沒想到因為沒有營養，我的血紅素降到2（平常人正常值是12以上），我越來越不舒服，雖然頭暈或是感覺快死掉，但還是撐著，後來瘦下來後自己還嚇一跳，以為我生病了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

忍著減肥身體不舒服的她在拍完〈烏貓〉MV後，因為雙腳腫脹久久未消，緊急辦理住院，醫生檢查結果竟是俗稱的「後天血友病」，林美秀解釋說：「以前我的腳就常因為跳舞或運動而腳容易瘀血，進醫院後檢查才發現肌肉放鬆跟血液有很大關係，加上發片壓力太大，身心靈太緊繃，才發現身體出狀況！」

目前身體已經恢復正常的林美秀提醒自己要隨時注意身體狀況，她笑說：「目前有胖回來一點，變75公斤，維持這樣就好了！身體健康最重要！」

最感謝小10歲老公張熙明的細心照顧，「我住院那幾天每天就是固定時間打血包補充血小板、吃飯、睡覺，老公每天都服侍我服侍得好好的，讓我那幾天感覺像在過少奶奶的生活，那也是我人生中嫁給他最幸福的時候！」連在住院時，老公也在旁邊剪MV，「真的很感謝有他在我身旁。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗

網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗

宋米秦結婚9年「老公開車維持1習慣」　她曬照放閃：我們還很甜蜜

宋米秦結婚9年「老公開車維持1習慣」　她曬照放閃：我們還很甜蜜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林美秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉
  2. Super Junior小巨蛋確定加場「售票時間曝光」！　8月一連嗨3天
  3. 直擊／全場她獲得愛心！邊佑錫看到「粉絲背著他」　秒大笑衝上去
  4. 邊佑錫超暖走近粉絲！　機場大廳千人瞬間暴動…嚇到忍不住倒退嚕
  5. 張學友暌違8年重返大銀幕！　帥穿制服「登上真的巡邏船」
  6. 直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動
  7. 消失螢光幕多年！順子登金曲獎表演　重返樂壇宣布喜訊：好久不見
  8. 直擊／邊佑錫抵台閃亮現身！　大長腿一跨出「燦笑揮手」引千人尖叫
  9. 黃子佼、孟耿如「獻花致意」邱瓈寬母親　子弟兵朱軒洋名字也出現
  10. 唐綺陽爆曾花20萬減肥！　買健身房會員「只洗3次三溫暖」公開減肥史

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366