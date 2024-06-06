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李到晛當兵中「穿軍服熱舞」現身綜藝　合體安普賢真實互動曝

文／妞新聞

每每韓國男星接到兵單，面對要經歷的零曝光「漫長軍白期」，都會讓大批粉絲們萬般不捨，不過於去年8月14日入伍的新生代影劇男神「李到晛」，出鏡率卻意外的高？

https://www.instagram.com/p/C390fFNJATq

擁有《Sweet home》、《重回18歲》、《五月的青春》、《黑暗榮耀》等知名代表作的李到晛，雖然正在軍營中服役中，不只首部大螢幕電影作品《破墓》上映，還穿著軍服驚喜現身《第60屆百想藝術大賞》，以怪物新人之姿拿下「電影部門最佳男新人獎」，近日又無預警出沒在這裡啦！

當兵中的李到晛出現了？

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站C位熱力唱跳喊：想吃這個

▲李到晛當兵中仍很活躍。（圖／Youtube／tvN，下同）

由韓國國民廚神「白種元」帶領的綜藝《白Packer》第二季，這次前進韓國國軍「空軍軍樂隊」提供白老師牌最強料理，一到軍營中，就目睹氣勢磅礴的儀隊表演，演奏告一段落音樂一切換，另一組「舞蹈唱跳隊入場」再度把氣氛推上高潮，其中還出現了一位「男神熟面孔」，讓主持班底又驚又喜。

李到晛當兵中「無預警穿軍服現身綜藝熱舞」！合體安普賢真實互動曝，可愛喊白種元爸爸

沒錯！穿著英挺空軍軍裝，清爽短髮、亮晶晶的雙眼加上狗狗系的招牌可愛笑容，這位賣力演出中的阿兵哥，就是剛剛拿下電影新人獎的「李到晛」啦！白種元也忍不住驚喜大呼：「昨天好像才在戲劇中看到你」，當得知是去年8月入伍的熱騰騰新兵時，李到晛馬上被調侃：「別想著退伍，還早得很呢～」

不過男神也大膽向白老師許願表示『最想吃到牛排』，之後雖然沒有如願，但是白種元團隊值得信任的料理實力，依舊讓李到晛吃到雙眼冒愛心，滿意到直接「叫白老師爸爸」了（笑死）！

雙男神夢幻聯動

李到晛驚：以為哥才30歲

為了拍攝宣傳影片，讓從沒在檯面上合作過的2大新生代影劇男神李到晛、安普賢意外同框大合體，兩人雖然生疏但有禮貌的互相問好，身為軍樂隊出身前輩的安普賢，也不忘關心李到晛暖心詢問：「會不會很辛苦？」

李到晛當兵中「無預警穿軍服現身綜藝熱舞」！合體安普賢真實互動曝，可愛喊白種元爸爸

不過當被問到年齡時，1988年出生的安普賢回答36歲，著實讓李到晛大吃一驚，嘴巴成O字型大呼：「我以為哥才30歲初欸」，真實反映全收錄，大家趕快去看雙帥的宣傳片成品吧！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《百想藝術大賞》李到晛得新人獎「甜喊謝謝林智妍」！穿軍裝隔空跟女友比心放閃

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