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張學友暌違8年重返大銀幕！　帥穿制服「登上真的巡邏船」

記者蕭采薇／台北報導

香港警匪動作片《海關戰線》，請到「歌神」張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。張學友和謝霆鋒及眾演員都登上真的巡邏船進行拍攝，更特別練習了海關專業術語及開船的知識。

▲《海關戰線》張學友、謝霆鋒、朱天、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》（左起）謝霆鋒、張學友登上巡邏船，右為楊天宇。（圖／華映提供）

張學友暌違8年再上大銀幕演出《海關戰線》，而電影的前導預告也在張學友演唱會開場前播放，立刻引發歌神粉絲的高度期待。為了追求畫面更具有真實感，劇組特別協商借到海關基地進行拍攝，更安排扮演海關人員的演員張學友、謝霆鋒、衛詩雅、關智斌等人都登上巡邏船，出海巡邏。

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眾人首度登上真正的巡邏船都顯得興致高昂，但為了專業演出海關模樣，上船前都努力練習各種海關術語，讓演出更為貼近真正的海關人員。張學友進入駕駛艙，拿起望遠鏡，發號施令，頗有長官氣勢，而謝霆鋒則是努力學習熟悉面前的操控桿，展現專業的開船架式。

▲《海關戰線》張學友、謝霆鋒、朱天、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》謝霆鋒表示真的到海關基地拍攝，突然有種很莊重的感受。（圖／華映提供）

謝霆鋒表示真的到海關基地拍攝，突然有種很莊重的感受，「登上船時更有種責任感由然而生，和在攝影棚搭景的感受完全不同啊！」他透露自己很愛水上活動，「我覺得自己的水性比陸地活動更強，我也有考到初級救生員執照，也很想考開船的執照，有了這次的拍攝經驗，對考執照應該很有幫助。」

▲《海關戰線》張學友、謝霆鋒、朱天、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》張學友穿上制服。（圖／華映提供）

而擁有開船執照的衛詩雅這回扮演英氣女海關而登上巡邏船，她表示能是第一次進到海關船的駕駛艙，真的很興奮，而且穿上制服踏到駕駛艙，真的一秒入戲，感覺自己要開始維護法紀了，她透露：「今天這場是大家有說有笑的輕鬆戲份，而且我和學友哥有對手戲，他問我今天晚上吃什麼，我沒有改劇本，按照本子寫的說是蕃茄炒蛋。」

▲《海關戰線》張學友、謝霆鋒、朱天、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》張學友暌違8年重返大銀幕。（圖／華映提供）
 
《海關戰線》故事講述香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情，《海關戰線》將於7月5日上映。

▲《海關戰線》張學友、謝霆鋒、朱天、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》（左起）朱天、衛詩雅、關智斌。（圖／華映提供）

 

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