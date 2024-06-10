小孟老師／6月10日星座運勢　「天蠍去旅行吧」雙魚揪愛人學新事物

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：促進產品差異
感情：尊重彼此意見
財運：定期審查投資
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：提升預測能力
感情：互相鼓勵努力
財運：保持資金靈活
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：處女
工作：加強風險評估
感情：共同享受興趣
財運：穩健增長資本
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：加強資源整合
感情：解決生活矛盾
財運：追求財富增值
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：促進文化傳播
感情：共同分擔家務
財運：開拓市場空間
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：增加服務能力
感情：共同種植花草
財運：提升資金效率
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【水象星座】
工作：加強產品研發
感情：家人生活智慧
財運：分散投資組合
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：推動知識產權
感情：一起旅行探索
財運：抓住機會投資
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：提升企業名聲
感情：共同學習新事
財運：建立財務信心
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：牡羊
【火象星座】
工作：加強競爭策略
感情：支持彼此決定
財運：注重收益穩定
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：推動技術產能
感情：互相照顧健康
財運：分析競爭優勢
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：提升財務透明
感情：互相分享夢想
財運：多元化投資策略
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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