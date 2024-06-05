11歲兒被同學毆臉告贏了！　伊萊媽33字吐勝訴心聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有1對兒女伊萊、伊菲，平時會在社群分享親子日常，不過去年她卻發文透露，11歲的兒子在學校被同學揍，事後也已報警提告。今（5）日她在發文分享法院判決的結果，同時也表示，後續會向大家說明其餘的細節。

▲伊萊媽日前發文透露兒子在學校被同學揍臉。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

Annie在對加害者提告後，於今年4月迎來首次開庭，上個月底她才發文寫下開庭後續，坦言對於對方當天所說的話，感到不敢相信。今（5）日Annie在社群更新提告的進展，並PO出1張兒子的獨照透露，法院判決勝訴，欣慰表示想和大家分享這個好消息，至於其他細節後續會再慢慢說明。

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▲伊萊媽透露提告勝訴。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

事實上，Annie上個月在分享開庭後續時透露，加害者爸爸當庭承認兒子有說「老子，一定幹爆你」這句話，不過卻強調這是競爭時的正常用語、不懂為何大驚小怪。為此，Annie認為，這句話是恐嚇性話，同時也表示不會撤告，如今宣布勝訴，讓不少人感到欣慰，因此紛紛寫下「太棒了」、「勇敢的媽媽」、「希望對方能知道錯在哪裡」的恭喜留言。