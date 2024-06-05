邊佑錫被問「會公開戀愛嗎」慌了！　曝理想型2條件：重要是個性

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員邊佑錫以《背著善宰跑》爆紅，明（6日）更將為了台灣見面會提前來台，討論度超高。成了新一代男神的他也大方公開理想型，對於劇中公開戀愛的看法笑讚「很帥」，至於自己會如何做決定，也給出了答案。

▲邊佑錫曝光理想型。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



邊佑錫過去受訪曾提到理想型是不會罵髒話的人，至於外型部分則在近日訪談中表示，外貌部分的喜好其實會一直變，重要的還是個性合不合：「要很聊得來，因為我有比較笨的一面，所以喜歡精明的女生。」

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劇中的善宰勇敢公開認愛，且獲得了許多祝福，邊佑錫認為這是一件很帥氣的事情，尤其很明白善宰會喜歡任率的心情，但如果自己戀愛會不會公開這件事，他則有些慌張地回應：「還不知道。」

另外，邊佑錫本身是模特兒出身，對時尚的關注度也很高，私服穿搭也引起了許多討論。不過在《背著善宰跑》中，善宰送了任率一個類似軍牌造型上面寫著S的項鍊：「當時我就想真的可以送這個嗎？也有去問沒有別的了嗎，但我們沒有充足的時間，不過我覺得善宰不太有美感，如果是他的話的確也可能會送那條項鍊。」

▲善宰送給任率的項鍊因不是很好看引起話題。（圖／翻攝自韓網）



在訪問的最後，邊佑錫感謝熱愛且支持著《背著善宰跑》的觀眾，對於下一部作品也會全力以赴，繼續帶著堅定決心帶來好的作品、好的演技。

▲《背著善宰跑》擁超高討論度。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

