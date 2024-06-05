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何如芸喪父3個月「端午不能買粽子」！　曝不解心聲：都已經沒有爸爸了

記者高語璠／綜合報導

藝人何如芸於3月初痛失父親，雖已過了3個月，仍難以走出悲傷。如今將迎來端午節，她透露一年內所有的節慶，都不能送禮，也不能買給自己。面對這樣的習俗，她坦言有點難過，寫下「沒有爸爸原來連買粽子也不能」。

▲▼何如芸喪父3個月，至今仍難以走出悲傷。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸喪父3個月，至今仍難以走出悲傷。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸今（5日）分享接到妹妹的電話，對方表示「今年我們不能自己買粽子，只能別人送」，此話讓她感到不解，認為這是什麼邏輯，便詢問身邊的朋友，沒想到卻得到一樣的回覆，「一年內所有的節慶包括端午、中秋、農曆年，我都不能送禮，也不能買給自己，要吃只能別人給，這是習俗。」

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▲▼何如芸喪父3個月，至今仍難以走出悲傷。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲身為基督徒的何如芸不懂這些傳統習俗。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

身為基督徒的何如芸表示，不懂這些習俗及原因，「我都已經沒有爸爸了...沒有爸爸是世界上最傷心的事，粽子算什麼？」友人也只能在電話那頭安慰她，電話掛了之後，強壓已久的情緒也崩不住，忍不住流下眼淚。

貼文一出，網友紛紛留言，「我也想我爸爸了，我爸爸過世也還沒滿一年，每逢佳節倍思親」、「失去父母是最揪心的痛」、「日子總要過下去！！相信親人在天上會好好的，我們總有一天會再相聚的」、「感同身受，看完妳說的話我哭了，我懂妳的心情，失去父母最傷心、最心痛」。

【何如芸全文】

端午節快到了......

妹妹打電話給我：
姐！今年我們不能自己買粽子，只能別人送！

啊啊啊？這什麼邏輯？
「那爸爸不給他吃粽子嗎？」
「給啊！因為我男友會買給我！」

同理可證，我跑去問朋友，
結論是：一年內所有的節慶包括端午中秋農曆年我都不能送禮，也不能買給自己，
要吃只能別人給，這是習俗。

我是基督徒，我不懂這些習俗，也不懂原因是什麼。

有一點點難過，
沒有爸爸原來連買粽子也不能？
我都已經沒有爸爸了⋯⋯
沒有爸爸是世界上最傷心的事，
粽子算什麼？

朋友在電話那頭輕輕說：
妳要粽子我買給妳，
妳喜歡吃蛋黃月餅我買給妳，
妳想吃什麼我都買給妳，
妳不可以哭！

掛了電話，
還是哭了......

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