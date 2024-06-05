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伍佰歌劇宣布加演！　「鳳小岳辭演」改換他上場：挖到寶

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾天王伍佰自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將於今年9月重返台北流行音樂中心再加演六場，去年首演後，該劇獲得極高的評價，伍佰感嘆：「只演一輪太可惜，百老匯的劇都是一演再演。」因此他決定今年9月重啟搖滾歌劇，他表示，他希望以自己的創作理念，打造出另外一種新型態的演唱會式舞台劇。

▲▼伍佰成功之路搖滾歌劇宣布加演。（圖／月光音樂提供）

▲伍佰搖滾歌劇宣布加演。（圖／月光音樂提供）

不過為了讓劇中主角大A更貼近伍佰原始的25歲人物設定，加上去年的主角鳳小岳辭演，今年加場邀來獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安出演。

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伍佰盛讚詹詠安從高中組樂團至今都維持獨立音樂人的身份，今年8月剛好滿25歲，恰與劇中主角大A的設定一樣，年紀輕輕已累積近10年的演出經驗，不僅吉他彈得好、更是青春無敵，私下也非常努力，每一次排戲不管歌詞或台詞都是丟本演出，全身、心、靈投入，讓劇組的每個演員和工作人員都大讚挖到寶。

▲▼伍佰成功之路搖滾歌劇宣布加演。（圖／月光音樂提供）

▲伍佰劇中主角從鳳小岳換成「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安。（圖／月光音樂提供）

而另一個大驚喜，就是將在7月12日推出的《伍佰 WU BAI & CHINA BLUE「成功之路」搖滾歌劇現場錄音》雙CD原聲帶，收錄去年演出全劇共26首歌的錄音。伍佰從去年演出完就開始進行原聲帶的混音工作，巡演期間只要有空檔就與混音師來回討論，有時花3小時聽完又立刻與混音師進行修改。不過該劇無法搬到中南部演出，因此特別安排兩個週日的下午場，方便中南部的歌迷可以當天來回看演出，今年的六場將於9月27至29 日，10月4至6日於台北流行音樂中心舉辦，購票洽拓元。

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