鍾欣凌上演婆媳短劇！心有感「每次都嫌我胖」　聽曾國城回應驚喊：離婚

記者孟育民／台北報導

東森綜合台由曾國城、蔡尚樺主持的益智綜藝節目《全民星攻略》最新一集中，邀請到《我的婆婆怎麼這麼可愛2》劇組鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈、陳瑋薇、施捷夫、吳姵瑩來大玩「婆媳女婿同盟會」，只不過才剛開錄，一行人的熱鬧程度，就被曾國城吐槽：「根本就是財富大樓有史以來最吵住戶！」

▲《婆婆2》班底上節目解答婆媳問題。（圖／東森提供）



本集主題「婆媳女婿同盟會」中，也特別為了「婆媳問題」準備不少題目，其中一題「老公最常惹怒老婆的一句話」，答題選項分別為「不然你要我怎樣」和「那是我媽」，鍾欣凌看完竟很有感的突然演起短劇，只見她怒氣沖沖對著曾國城表示：「你可不可以跟你媽講一下，叫她不要這樣苛責我好不好，拜託！她每次都嫌我胖，我是有吃多少？」而曾國城也很配合的回應：「不然你要我怎樣，那是我媽耶」沒想到鍾欣凌毫不猶豫大聲喊出「離婚！」讓曾國城相當錯愕！

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▲鍾欣凌演出婆媳短劇。（圖／東森提供）

值得一提的是，當鍾欣凌再度搶答到時，被問「離婚或喪偶的再婚者，誰的憂鬱症發生率更少」，她毫不猶豫回答女性，但正解是「男性」，鍾欣凌卻以為自己答對，立刻歡呼讓全場一頭霧水，等到自己反應過來時，才發現實在糗翻天，蘇晏霈則笑說：「我們在錄節目欸…！」曾國城還不忘補槍：「你到底是來賓還是病患？」