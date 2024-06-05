陳文茜盼網戀開啟新火花　還想劈腿義大利男人

記者葉文正／台北報導

Yahoo TV《茜問》主持人陳文茜五月底獨自前往義大利旅行，目前正在威尼斯的旅途中，她特別在行前採訪兩位最愛獨自旅行的老友，分別是金鐘獎主持人王浩一與旅行作家邱一新，三人暢談「旅行」對他們的意義。

▲陳文茜多年未出國目前人在義大利。（圖／YAHOO TV提供）

王浩一對尋覓百年老樹情有獨鍾、邱一新則笑說別人的錢用來買存股，但他的錢都用在旅行上買回憶，兩人走遍各地的旅遊讓陳文茜十分羨慕，陳文茜在《茜問》中透露這幾年因為各種病狀反反覆覆讓她行動都不太方便，今年身體狀況改善許多，因此下定決心要到義大利、威尼斯度假，她還直接跟兩位老友說:「我要去開交友軟體!!」

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▲陳文茜訪問王浩一與邱一新。（圖／YAHOO TV提供）

陳文茜也自曝，過去曾經被朋友起鬨而玩過交友軟體，但覺得十分無聊，她說:「我在想是不是我根本就不需要愛情，才會覺得交友軟體這麼無聊，而且我對人是很有防備心的，特別是在交友軟體上，所以我不覺得我一定會成功，但我要開始練習使用。」王浩一跟邱一新則立刻獻上祝福，希望文茜義大利行能真的交上新朋友！

陳文茜開玩笑的說包括盛治仁等所有朋友對她旅遊的祝福都是「艷遇、艷遇、艷遇」，如果dating app交友順利，希望可以劈腿一個做披薩、一個釀酒的。已經在旅行途中的她也在臉書分享在義大利看到的景色與心情，表示完全愛上了威尼斯，雖然飛行還有舟車勞頓讓她臉色蒼白，但她真的找到了「真愛」！！ 只是這個真愛不是男人而是西西里島的檸檬水!陳文茜說:「它甜蜜，它幸福於心，它唇齒留香，它激情迴盪，它永不厭倦，它沒有誑言。我的艶遇，如此迷醉，相逢又相識，而且產量源源不決，哼，誰與爭鋒？」