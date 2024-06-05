ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳文茜盼網戀開啟新火花　還想劈腿義大利男人

記者葉文正／台北報導

Yahoo TV《茜問》主持人陳文茜五月底獨自前往義大利旅行，目前正在威尼斯的旅途中，她特別在行前採訪兩位最愛獨自旅行的老友，分別是金鐘獎主持人王浩一與旅行作家邱一新，三人暢談「旅行」對他們的意義。

▲陳文茜多年未出國目前人在義大利。（圖／YAHOO TV提供）

▲陳文茜多年未出國目前人在義大利。（圖／YAHOO TV提供）

王浩一對尋覓百年老樹情有獨鍾、邱一新則笑說別人的錢用來買存股，但他的錢都用在旅行上買回憶，兩人走遍各地的旅遊讓陳文茜十分羨慕，陳文茜在《茜問》中透露這幾年因為各種病狀反反覆覆讓她行動都不太方便，今年身體狀況改善許多，因此下定決心要到義大利、威尼斯度假，她還直接跟兩位老友說:「我要去開交友軟體!!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳文茜多年未出國目前人在義大利。（圖／YAHOO TV提供）

▲陳文茜訪問王浩一與邱一新。（圖／YAHOO TV提供）

陳文茜也自曝，過去曾經被朋友起鬨而玩過交友軟體，但覺得十分無聊，她說:「我在想是不是我根本就不需要愛情，才會覺得交友軟體這麼無聊，而且我對人是很有防備心的，特別是在交友軟體上，所以我不覺得我一定會成功，但我要開始練習使用。」王浩一跟邱一新則立刻獻上祝福，希望文茜義大利行能真的交上新朋友！

陳文茜開玩笑的說包括盛治仁等所有朋友對她旅遊的祝福都是「艷遇、艷遇、艷遇」，如果dating app交友順利，希望可以劈腿一個做披薩、一個釀酒的。已經在旅行途中的她也在臉書分享在義大利看到的景色與心情，表示完全愛上了威尼斯，雖然飛行還有舟車勞頓讓她臉色蒼白，但她真的找到了「真愛」！！ 只是這個真愛不是男人而是西西里島的檸檬水!陳文茜說:「它甜蜜，它幸福於心，它唇齒留香，它激情迴盪，它永不厭倦，它沒有誑言。我的艶遇，如此迷醉，相逢又相識，而且產量源源不決，哼，誰與爭鋒？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳文茜, 休克

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 于卉喬超成熟形象照曝！苦笑「拍照比表演還難」
  2. 韓網熱門／史上最高品質蠟像！　任時完站旁邊「網友全認錯」
  3. 伍佰歌劇宣布加演！　「鳳小岳辭演」改換他上場：挖到寶
  4. 遭控搶胡瓜節目時段「鬧雙胞」　白冰冰還原事件始末
  5. 百萬辣模控他「狂傳性暗示訊息」！　肯爺挨告不忍了：她勒索我
  6. Tank消失歌壇十年認罹罕病　「暴瘦剩57kg」近照曝光了！
  7. 舒華見面會遭公開詛咒「跳樓」！　粉絲見影片氣到哭…主辦回應了
  8. 84歲陳淑芳說英文也通！從影一甲子開金口：我OK啦！　赴日為台爭光
  9. 王一博「慘變視帝遺珠」首發聲！白玉蘭爭議燒6天…劇組聲明認1事
  10. 《哥吉拉-1.0》導演親解低成本特效！「哥吉拉海上游」出自25歲天才

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366