百萬辣模控他「狂傳性暗示訊息」！　肯爺挨告不忍了：她勒索我

記者黃皓瑋／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現更名為Ye）爭議事件頻傳，近期又爆出他被前助理提告性騷擾，指控他多次傳送色情訊息，內容包含露骨詞語及性暗示，還有他自己的性愛影像。而肯伊威斯特隨後也透過律師發聲，強調前助理的指控並非事實，更反咬對方向自己勒索。

▲肯伊威斯特遭前助理控告性騷擾。（圖／路透）

提出控告的勞倫皮西奧塔（Lauren Pisciotta），在擁有百萬名追蹤者，以火辣姣好的身材獲得關注。據外媒《TMZ》報導，過去曾是社群媒體OnlyFans模特兒的她，從2021年起擔任肯伊威斯特的個人助理，她透露肯伊威斯特在2022年時，曾以「每年支付100萬美元」為條件（約台幣3236萬元），要她刪除自己的OnlyFans帳號，而她也答應了對方的要求。

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不料此後肯伊威斯特開始向她傳送性騷擾訊息，他還會在2人通話時自慰，並要她猜自己正在做什麼。勞倫皮西奧塔也加碼爆料，對方在2022年時，以300萬美元資遣費（約台幣9700萬元）為條件將她解雇，但直到現在都沒有支付，她因此以不當解雇向他提起告訴。

▲勞倫皮西奧塔在IG擁有百萬粉絲。（圖／翻攝自IG／laurenpisciotta）

其實有關肯伊威斯特的性騷指控並非首次出現，據外媒《滾石雜誌》報導，早在2022年時，他的公司「Yeezy」的多位職員就出面表示，肯伊威斯特曾向他們展示色情素材，並做出性暗示或不適當的評論。

不過對於勞倫皮西奧塔的指控，肯伊威斯特也透過律師發聲，強調並非事實。律師透露，勞倫皮西奧塔當時是因為表現不稱職而被解雇，並沒有所謂的300萬美元資遣費一事，更爆料當時反而是對方想勾引肯伊威斯特，並於在職期間索要名牌包、名車等奢侈品，被拒絕後就轉而試圖勒索，強調肯伊威斯特才是受害者。

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