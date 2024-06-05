選秀冠軍蔡宜軒狂操24小時　合作女神卡卡御用製作

記者許逸群／台北報導

新世代潮流唱跳新星蔡宜軒曾是選秀節目《超級接班人2》總冠軍人氣王，今年邁入31歲新里程，更進化推出個人首張雙單曲EP《JUNGLE》，一次展現動靜皆宜的浪漫抒情曲〈最美的約定〉和跳到缺氧的新舞曲〈JUNGLE〉，企圖用音樂表達現代人追逐夢想與面對現實的雙面向。

▲蔡宜軒推出個人首張雙單曲EP。（圖／無限志娛樂提供）

蔡宜軒EP首推單曲〈JUNGLE〉，融合了HIP HOP、雷鬼、電子音樂等元素，攜手唱作才女米亞若共同創作，並邀請電音製作人DAPUN大胖參與編曲，聯手打破框架呈現出多元的獨特風格。他說新歌有把他想表達的東西更完整的表達出來，「希望讓想跳舞的朋友都可以聽到音樂就動起來！」

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有了〈JUNGLE〉的創作初衷和概念，蔡宜軒在音樂製作和舞蹈編排上也呈現出國際水準；錄音母帶後製交由美國流行音樂界頂尖的知名製作人藍迪·梅里爾（Randy Merrill）親自操刀，Randy合作過無數美國天王天后，如女神卡卡Lady Gaga、小賈斯汀Justin Bieber、Adele等。

▲唱跳歌手蔡宜軒。（圖／無限志娛樂提供）

舞蹈一直是蔡宜軒的藝能強項，他曾獲全國街舞比賽冠軍，現在更是TBC舞蹈教室的簽約老師，為了精進國際舞蹈新知，常自費到美、日、韓學習上課，這次為了〈JUNGLE〉新舞步設計，他早先計畫到韓國學舞，希望能接觸到韓流舞蹈名師Renan，Renan是韓團XG前舞蹈總監。

蔡宜軒日前拍攝〈JUNGLE〉舞曲 MV，為了劇情需要，第一次畫上小丑妝和傷痕妝，讓他自嘲像是打完群架上戰場。拍攝當天蔡宜軒半夜4點就出發，直到收工回到家也是半夜4點，跳舞耗盡體力狂操24小時後，卻讓他回到家還興奮到睡不著！

▲蔡宜軒為了劇情需要畫上小丑妝。（圖／無限志娛樂提供）

問到未來目標，蔡宜軒有感地說：「之前看到前輩杜德偉還在小巨蛋開唱，小時候買過他的專輯，到現在他都還屹立不搖，是唱跳歌手很厲害的指標，當這些前輩都還努力站在舞台上，不管怎樣，更沒有理由放棄熱愛的舞台。」