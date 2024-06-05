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Gino掰了夏宇禾「新歡」相伴！先保持距離…一上車共返4000萬豪宅

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅 

▲Gino離開電視台後，駕駛白色保時捷718返回4千萬豪宅。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「Gino」蔡東威從民視跳槽到三立，又傳出因冒犯長官被冷凍，不只工作碰壁，去年更被爆情斷交往6年的夏宇禾，但今年初被拍到有新歡相伴，當時他透過經紀人回應「就是普通朋友吃飯」；而時報周刊CTWANT日前直擊Gino與一名女子吃飯，這名女子正好就是那位「普通朋友」。

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅

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▲返家後Gino換開黑色廂型車前往賣場。（圖／本刊攝影組）

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅

▲Gino與先前被媒體拍到的女子前往賣場。（圖／本刊攝影組）

4月30日下午3點56分，一身簡潔帥氣的Gino出現在台北市內湖區中天電視附近，駕駛他的白色保時捷718直接返回4千萬的豪宅。據悉當天他是參加電視台的綜藝節目錄影工作，自從傳出從八點檔「消失」之後，除了被拍到與「普通朋友吃飯」上過版面之外，Gino已經鮮少出現在媒體，甚至傳出變賣資產的消息。

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅

▲Gino快步走在前面，女子一路跟在後頭，還抽起電子菸，對比起來顯得輕鬆。（圖／本刊攝影組）

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅

▲在等待餐廳帶位時，Gino環顧四周，眼神有些警戒。（圖／本刊攝影組）

在Gino回家後約10來分鐘，換開了改裝過的黑色廂型車前往附近的大賣場，Gino身上服裝原封未動，身邊則多了一名一身白色服裝的女子，也就是日前被拍到的「普通朋友」，兩人到賣場的目的同樣是「正常吃飯」。4點28分，Gino將車停妥後，坐在副駕駛座的女子先下車等候，而Gino下車後與這個「普通朋友」零互動，帶著黑色漁夫帽和黑色口罩的他，帥氣地背上包包，逕自往賣場的方向走去。

習慣裝不熟1／又見「普通朋友」相伴！Gino全程零互動　保持距離後共返豪宅

▲吃飽後來到停車場，Gino跟女子又是採取保持距離策略。（圖／本刊攝影組）

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▲兩人一前一後上車，但Gino跟女子還是一同回到豪宅中。（圖／本刊攝影組）

等在一旁的女子，似乎也很懂得Gino的風格，默默跟在他後方保持約5至6步的距離，接著又默默地拿起手中的電子菸吞雲吐霧。在美食街的餐廳門口等候帶位時，一路沒有特別警覺的Gino，終究還是忍不住轉頭看了看後方，動作顯得有些僵硬，反倒是一旁的女伴動作顯得自然、輕鬆。

晚間6點出頭，經過一個半小時，吃飽喝足的他們一起離開賣場，直接前往停車場取車，有趣的是，兩人一到停車場，立刻閃開成保持安全距離模式，一前一後行動，實在是令人不解，和這個所謂的「普通朋友」不只一次一起「正常吃飯」，雙方看起來卻十分生疏；同樣不解的是，車子開回豪宅之後，一直沒有看到女子離開，而Gino下午錄完影回家之後，也都沒看到該名女子進出豪宅，不知女子一直在家裡等候。

關於Gino與這位「普通朋友」的關係，目前是否有更上層樓？本刊傳訊息及致電Gino的經紀人，至截稿前未得到回應。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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