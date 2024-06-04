台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

▲網美「艾庭A.T」。（圖／翻攝awu777）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在IG有3萬人追蹤的網美「艾庭A.T」近日到澳洲旅遊，卻遭4名當地年輕人種族歧視大罵後痛毆，多人受傷住院後報警。艾庭表示，她打電話詢問澳洲駐台協會卻得不到實質幫助，感到非常無奈。

艾庭近日到澳洲找朋友玩，3日晚間跟朋友在布里斯本的博物館散步，卻遇到兩名年輕女子跟蹤，隨後遭到對方大罵歧視言語、丟石頭，「後來她把朋友推到地上，我才意識到不太對。我先開始被揍，對方直接攻擊我的頭⋯（讓我當下）完全無法思考」。

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隨後，兩名外國青少年男子加入，對著他們一行人出手攻擊，導致她一個男生朋友鼻子流血、一個人的眼鏡被打爆而眼睛受傷，女性友人則是頭部腫起來。

▲▼艾庭與友人在澳洲被隨機攻擊。（圖／翻攝awu777）



事後，艾庭也說，「開開心心出遊，結果被暴揍一波，還揍我頭。報警了，現在在醫院等驗傷，但澳洲青少年好像不用承擔什麼法律責任…我一直以為亞洲人被歧視可能只是講講，現在認真感受到這世界的可怕」。

據《三立新聞網》報導，艾庭表示，醫院對他們並未做太多處理，警方也只做筆錄就結束，而澳洲駐台協會只負責處理移民的業務，只推薦會講中文的警察，沒有太多實質的幫助，因此她決定回台後找外交部反應。