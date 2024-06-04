陳庭妮還沒生「認養兩孩」先升格當二寶媽！　生日還和自己同一天

記者蕭采薇／台北報導

陳庭妮去年與胡宇威正式在美國登記，兩人結為夫妻一年，雖然還不急著懷孕，但她4日出席世界展望會活動時，透露已在去年領養了兩個小孩，「世界展望會幫我配對，可以找生日同一天的，我一個是配自己生日，一個是配對爸爸生日。」

▲陳庭妮已透過「世界展望會」認養了兩名孩童。（圖／台灣世界展望會提供）

陳庭妮今年四月底曾與台灣世界展望會一看深入孟加拉全球最大難民營，與當地兒童教育中心孩童近距離互動。看見當地居民生活於貧窮線下的真實狀況，令她深感不捨。

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陳庭妮回憶：「一開始唱兒歌、律動，小孩都超害羞，一直到我把小孩舉起來飛高高，他們就笑了，還跑來排隊。我一口氣飛了全班一半以上的小朋友，手痠到舉不起來，但看到他們的笑容很值得，讓我相信在世界上最辛苦的環境，人性還是有良善和希望。」

▲陳庭妮展示台灣世界展望會緊急避難束口袋。（圖／台灣世界展望會提供）



她回憶，看見教育中心招牌上標示的「Supported by: World Vision Taiwan」陳庭妮難掩激動表示：「大家付出的善心都有確實送到這裡，一點棉薄之力真的可以讓孩子更好。」盼望號召更多民眾一起響應飢餓三十。而有了兩個「養子」，自己的就順其自然，陳庭妮說：「孩子也不會說來就來。」

▲曾為921受災戶的陳庭妮，深刻體會緊急避難包重要性。（圖／台灣世界展望會提供）

不過提到「星二代」，近日孫安佐接連失控行徑，不少專家認為孫鵬和狄鶯的教育難辭其咎，陳庭妮心有戚戚焉地說：「養小孩是很難的課題，很多人都是當父母才知道怎麼當父母，每個年代會遇到的社會、教育問題都完全不一樣，畢竟也不是生完小孩，把他養育長大就跟我沒有關係，這議題要慎重面對。」