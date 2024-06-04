唐治平背債「騎單車通勤」往返淡水、北市府！月還金額曝 租屋和媽相依為命

記者潘慧中／綜合報導

唐治平2022年結束《一家團圓》的拍攝後，目前已大約兩年沒有推出新作品，未料再度登上新聞版面，竟是73歲母親陳屍社區頂樓的消息，令人不捨。事實上，之前有媒體指出他和媽媽在淡水租屋相依為命，房租約1萬7千元。

▲唐治平因為母親意外登上新聞版面。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）



據《鏡週刊》報導，唐治平過去因為信用卡循環利率、保單借款，每個月的還款金額就高達3萬元，即使節衣縮食也無法讓收支平衡。對此，他只能向朋友求助，包括柯叔元、尤秋興等人都曾伸出援手，幫助他度難關。

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雖然2021年以《我家的美好時光》入圍金鐘視帝時，唐治平原本希望能將10萬獎金拿來還債，但最後因為與獎項擦身而過，使得他的償債計劃再次落空。

▲唐治平2021年曾以《我家的美好時光》入圍金鐘視帝。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）



報導也指出，唐治平拍攝《我家的美好時光》期間，雖然拍攝了13集，收入共50萬，但換算成月薪，每個月其實僅有1萬3千8百元可以過活。

▲唐治平現況令人擔憂。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）



面對現實生活，唐治平開始學習省錢。例如，假使沒有急事，他通常會騎自行車往返淡水住處和市政府捷運站，儘管單程需要耗費一個半小時，但他願意這麼做，只為了節省來回110元的捷運票價。