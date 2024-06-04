謝欣穎愛到迷信：曾經喝過符水！　拍戲不順腎發炎「白血球飆高」

記者蕭采薇／台北報導

謝欣穎繼《怪胎》之後，再度聯手導演廖明毅及林柏宏合作新片《愛的噩夢》。她此次的角色更有溫柔女人味，甚至愛到迷信，瞞著對方去求神拜佛，為電影添加一股神祕詭譎感。不過，謝欣穎透露自己和角色有部分是相似的，她坦言本身也會迷信，曾經「喝過符水」。

▲《愛的噩夢》謝欣穎為電影添加一股神祕詭譎感。（圖／華映娛樂提供）

《愛的噩夢》是導演廖明毅再一次挑戰iPhone拍攝的新片，由林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演，定檔7月12日全台上映。先前釋出2支前導預告，已讓一大票喜愛「怪胎CP」的影迷滿心歡喜，同時也吸引項婕如的粉絲「小婕梗」，以及大元等演員們的支持者注目，期待值不斷提升。

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▲謝欣穎私下比較大剌剌，為了詮釋有女人味的角色，拍攝前特別練習。（圖／華映娛樂提供）

謝欣穎在片中飾演「黑澤由里」，是網路世界享負盛名的美女攝影師，個性溫柔獨立，對待另一半既體貼又通情達理。不過，謝欣穎平時私下比較大剌剌，為了詮釋這個非常有女人味的角色，她透露拍攝前特別練習：「刻意讓自己在談吐和動作上，盡量維持得更淑女一點，譬如坐姿會特別坐正，走路更慢一點，講話更溫柔一點，讓自己更有女人味。」

▲謝欣穎在片中飾演「黑澤由里」，是網路世界享負盛名的美女攝影師。（圖／華映娛樂提供）



謝欣穎的角色黑澤由里是個超級理想情人，但仍會為了維繫愛情，花費許多心思經營情人關係，包括偷偷瞞著片中的林柏宏，獨自去找師傅拜拜求助。被問到如何揣摩這神秘角色？謝欣穎表示：「我以前就有點迷信，還喝過符水，所以對於角色的行為，自己不覺得詭異。」

▲《愛的噩夢》謝欣穎愛到迷信，瞞著對方去求神拜佛。（圖／華映娛樂提供）

不過，如果在現實裡，發現另一半私下也偷偷去求神拜佛，謝欣穎會有何反應？她說：「我會先問說是求什麼，如果是保祐平安，我會覺得對方很貼心。」思考正面。



她提及：「很久以前有一次拍戲時很不順，先是腎發炎，導致白血球飆高，住院幾天；後來在片場，手指又被夾傷，骨頭裂開，感覺被『煞到』，所以有到寺廟去拜拜，師父有教喝符水和拿來洗澡的方法。」電影將於7月12日全台上映。