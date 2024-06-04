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直擊曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員

獨家直擊／曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員

▲身穿休閒的曾國城，下工後與節目製作人抵達一間餐廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

曾國城主持《一袋女王》13年，2018年和巴鈺搭檔，建立革命情感。去年8月底，節目面臨迪士尼頻道撤出台灣收攤，同年10月，原班人馬移師到緯來電視台開新節目《女王大人》，令許多忠實觀眾又驚又喜。上月25日，時報周刊CTWANT目擊曾國城與巴鈺等人，和工作人員開心聚餐，席間不停對工作人員敬酒擁抱表示感謝。

沒一會兒搭檔巴鈺（左）也和工作人員一起到達餐廳。（圖／本刊攝影組）

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▲沒一會兒搭檔巴鈺（左）也和工作人員一起到達餐廳。（圖／本刊攝影組）

曾國城站起來向眾人敬酒，工作人員也微笑回應，整個飯局看起來和樂融融。（圖／本刊攝影組）

▲曾國城站起來向眾人敬酒，工作人員也微笑回應，整個飯局看起來和樂融融。（圖／本刊攝影組）

4月25日晚間近10點，本刊在路上巧遇曾國城座車，車子在台北市市民大道一家餐廳門口停下，曾國城與節目製作人下車，一前一後走進餐廳。沒多久，一同主持節目的搭檔巴鈺等人抵達現場，看來是錄影工作後與工作人員用餐聚會。席間，可見曾國城數度起身和工作人員敬酒，小酌後的他顯得非常放鬆，豪邁地拿著酒杯、高舉雙手，看起來情緒非常高昂。

曾國城先送一起參加聚餐的城嫂離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

▲曾國城先送一起參加聚餐的城嫂離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

曾國城看了一下準備上車的城嫂，自己還在與工作人員道別。（圖／本刊攝影組）

▲曾國城看了一下準備上車的城嫂，自己還在與工作人員道別。（圖／本刊攝影組）

次日凌晨零點8分，一行人吃飽喝足，略帶著酒意的曾國城和小8歲老婆劉晏鈴（城嫂）走出餐廳大門，司機先將後車廂放置的化妝師行李箱拿下來，交還給工作人員，此時城嫂先一步上車，而曾國城則站在店門口與工作人員道別，還一度摟住一名工作人員深情擁抱，之後又雙手合十轉身感謝其他工作人員，一陣感謝後才上車離去。

雖然先前聚餐時間超過2小時，但結束前曾國城仍不停和大家致謝，甚至緊抱一名工作人員表達感激。（圖／本刊攝影組）

▲雖然先前聚餐時間超過2小時，但結束前曾國城仍不停和大家致謝，甚至緊抱一名工作人員表達感激。（圖／本刊攝影組）

曾國城最後雙手合十再三道謝後，才上車與城嫂一同返家（圖／本刊攝影組）

▲曾國城最後雙手合十再三道謝後，才上車與城嫂一同返家（圖／本刊攝影組）

迪士尼頻道2022年宣布停播，隔年6月傳出旗下衛視中文台、衛視電影台及星衛娛樂台等台都將在年底退出台灣市場，之後曾國城證實主持13年的《一袋女王》即將收攤，他表示雖然感到惋惜仍尊重。

去年8月，《一袋女王》正式畫下句點，時隔2個月，巴鈺在社群網站開心宣布「我們回來了」，透露節目將攜手曾國城在緯來主持《女王大人》，並曬出2人棚拍照，宣告重新出發。而重起爐灶後，節目也積極經營網流量，每支影片都破萬點閱，顯示高人氣。

曾國城與巴鈺一起主持約6年，成績不俗也有革命情感。（圖／翻攝自巴鈺IG）

▲曾國城與巴鈺一起主持約6年，成績不俗也有革命情感。（圖／翻攝自巴鈺IG）

※飲酒過量，有害健康，酒後不開車，安全有保障。

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周刊王, 曾國城, 一袋女王, 城嫂

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