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布裘親女兒成年傳「放棄爸姓氏」！布萊德彼特反應被曝：他很不安

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），在去年底結束7年離婚訴訟，但2人紛爭仍不間斷。日前他們的第1個親生孩子希洛（Shiloh）年滿18歲，傳出她已經提出申請，希望將自己的姓氏，從原本的「裘莉彼特（Jolie-Pitt）」改為裘莉，而布萊德彼特得知消息後的反應也曝光。

▲「布裘」17歲女兒希洛決定離開媽媽，搬進布萊德彼特家。（圖／達志影像）

▲「布裘」女兒希洛（右）傳出將放棄爸爸的姓氏。（圖／達志影像）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉共育有3名領養子女，及3名親生子女，6人使用的姓氏都是取自父母的「裘莉彼特」，然而據外媒《People》報導，希洛在上月27日她年滿18歲這天，主動提交了變更法定姓名的申請，希望將姓名改為「希洛裘莉」，把爸爸的姓氏給剔除。

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其實除了希洛之外，布裘夫婦領養的長女札哈拉（Zahara），先前參加大學聯誼會時，也被拍到以「札哈拉裘莉來自我介紹」，而他們15歲的小女兒薇薇安（Vivienne）近期參與音樂劇《局外人》（The Outsiders），也以「薇薇安裘莉」被列在工作人員名單中。

▲派克斯發文稱布萊德彼特是渾帳。（圖／達志影像）

▲知情人士透露，布萊德彼特得知女兒改姓消息後，感到很不安。（圖／達志影像）

對此有知情人士透露，布萊德彼特一直想要有一個親生女兒，也因此他在得知希洛改姓氏的消息後，「感到非常沮喪，也很不安」。然而另一方面，先前有消息傳出，希洛有意在年滿18歲後，離開媽媽與爸爸一起生活，也有相關人士出面透露，希洛向父母提出了生日願望，希望他們可以和解，不再互相爭吵。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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布萊德彼特, 安潔莉娜裘莉, Brad Pitt, Angelina Jolie

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