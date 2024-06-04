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孫安佐爆想選議員！推槍枝大麻合法化　友力挺：對社會一定有貢獻

孫安佐近日因為在泰國一連串的脫序舉動，躍上新聞版面。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐近日因為在泰國一連串的脫序舉動，躍上新聞版面。（圖／翻攝自孫安佐IG）

圖文／CTWANT

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐近日因為在泰國吸食大麻，還擅闖民宅，還疑似精神恍惚，引發軒然大波。不過，他的友人逆風相挺，更透露孫安佐想要參選議員，推動槍枝及大麻合法化，再度引起外界關注。

孫安佐開直播砲轟「台灣人一直刺激我底線」，自稱是生存者，「我從地獄回來的時候，我從不懼怕任何人的，當我說中文的時候，我變得很溜，溜到每個人都會覺得我嗑藥，覺得我抽嗨，覺得我需要去看精神病」，還反問：「我需要看精神病嗎？」

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孫安佐友人逆風挺他的行為。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐友人逆風挺他的行為。（圖／翻攝自孫安佐IG）

友人在IG發文透露，最近在一個遊艇趴和孫安佐見面，對他有了直接的認識，也聊了很多，「我認識的孫安佐是非常聰明的人，他走過的境界一堆酸民根本搆不上邊，才會一直酸，因為酸民們根本沒有他那麼高的想法」，反而是不清楚真相的人在罵他，更稱讚對方的聰明才智有實際成果，自己製槍、做裝甲，是個槍械武器的發明家。

友人提到，孫安佐直播稱自己「是24歲裡最強的」，我同意這是肯定的，「他敢說自己是第2的話，沒人敢說自己是第1的好嗎？Respect」，接著更指孫安佐說25歲要幹大事。

友人坦言，雖然不確定是否是遊艇上聊到的話題，關於參選議員，推動槍枝合法化、大麻合法化等運動，但他可以確定的是，未來孫安佐對台灣社會一定會有特別的貢獻，2人還要一起努力推動大麻合法化、毒品合法化（藥物除罪化）、性交易合法化、槍枝合法化等，喊話要大家拭目以待。

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